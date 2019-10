Das Experiment beginnt verheißungsvoll

Am Anfang war das "Wow". Und obwohl meine anfängliche Euphorie ob der neuen VANDEN PLAS-Scheibe nach ein paar Durchgängen ein wenig an Fahrt verlor, ist das neunte Bollwerk der Kaiserslauterer sicherlich eines ihrer Besten. Wer auf hochmelodischen, sehr gut durchdachten und spannend arrangierten Prog steht und Alben wie die beiden "Chronicles Of The Immortals: Netherworld" mochte, wird den ersten Teil der "The Ghost Xperiment"-Trilogie mit Spannung verschlingen.

Dazu kommen ein wie immer kraftvolles Artwork, eine hohe künstlerische Expertise in Form der Kuntz'schen Vocals sowie der warme und klare Sound der Synthies und Riffs. Es ist anspruchsvoll, das soll es auch sein, und zum "Easy-Listening"-Stuff gehören VANDEN PLAS-Alben schonmal gar nicht. Doch lässt man sich bei den knapp 47 Minuten nicht ablenken und schenkt der Auferstehung der Geisterstunde seine vollste Aufmerksamkeit, wird man reich belohnt.

'Cold December Night' ist ein Einsteiger par excellence, der auch ungeübten Ohren durchaus gefallen wird, 'The Phantoms Of Prends-Toi-Gardes' trägt im Herzen ein wundervolles Gitarrensolo, ein wenig dynamischer und straighter als das restliche Songmaterial, und 'Three Ghosts' lädt stellenweise sogar zum Träumen ein. Und auch die zweite Hälfte hat mit dem Plattenhighlight 'Devils' Poetry' ein absolutes Sahnehäubchen zu bieten. Wie anfangs schon erwähnt, flacht mein Hörvergnügen nach mehrmaligem Durchlauf ein klein wenig ab, was wohl dem Überraschungseffekt geschuldet ist. Dennoch bietet "The Ghost Xperiment: Awakening" eine bombensichere Grundlage für eine große Geschichte.

Ich jedenfalls freue mich schon auf Teil zwei und drei der "The Ghost Xperiment"-Trilogie, denn wenn auch die Fortsetzungen ähnlich homogen und spannend ausfallen wie der Saga erster Teil, dann können wir uns in den kommenden Jahren auf ein Prog-Spektakel gefasst machen, das sicherlich auch auf die Bühne gebracht werden möchte. Es ist wirklich bedauerlich, dass diese begnadete Band nie den Sprung nach ganz oben geschafft hat. Durchleuchtet man ihre Diskographie nämlich genauer, sollte VANDEN PLAS in einem Atemzug mit Bands wie DREAM THEATER, FATES WARNING oder SYMPHONY X genannt werden.