Euro Metal der alten Schule in guter Qualität.

Eine Stunde melodischen Metal bieten uns die Schweden von VANDOR mit dem Debüt "In The Land Of Vandor". Das kitschige Cover hat mich sofort angesprochen und so bin ich gespannt, was sich mir neben einem Keyboard-Intro noch so offenbaren wird.



Wenn der erste richtige Song beginnt, denke ich sofort an die großen Heroen des Genres - STRATOVARIUS, HELLOWEEN, BLIND GUARDIAN, ganz frühes RHAPSODY-Material, alte SONATA ARCTICA-Titel oder EDGUY. In diese Richtung geht die Musik, es gibt keine unnötigen Zukleisterungen mit Keyboards oder "Orchestern", sondern melodischen, europäischen Metal der alten Schule. Da ist auch mal eine kitschige Melodie dabei, aber das gehörte ja schon in den Achtzigern bei HELLOWEEN oder den PRETTY MAIDS dazu.



Die Band, die noch nicht mal in die Metal Archives eingetragen wurde, lebt von einem guten Sänger, sehr feinen Gitarrenleads, einer ordentlichen Produktion und einer einprägsamen Melodieführung. Dabei sind die Titel abwechslungsreich, ohne "progressiv" sein zu wollen. Sehr angenehm ist, dass die ganze Scheibe absolut nicht modern klingt, sondern streng nach 1998. Das ist unheimlich wohltuend, da manche ähnlich gelagerte Bands durch einen zu "druckvollen" Sound quasi unhörbar sind.



Insgesamt ist das Genre natürlich gut bekannt, so dass die großen Überraschungsmomente fehlen. Auch wenn die Titel einprägsam sind, gibt es keine echten Megahits (der Longtrack 'Uncover The Earth' ist kompositorisch allerdings durchaus beeindruckend). Das kann und muss natürlich auch nicht auf jedem Album der Fall sein. Hier gibt es gut gemachte Hausmannskost, die mich gerade durchaus fesseln kann. Nein, einen neuen Klassiker gibt es in diesem Genre mal wieder nicht (BLACK MAJESTY und LANCER konnten mich als letzte wirklich aus den Socken hauen), aber wer in diesem fast vergessenen Genre nach neuer gutklassiger Musik sucht, wird bei VANDOR fündig.



Anspieltipps: Wrath Of The Night, Possessive Eyes, Uncover The Earth, With Bleeding Hands I Stand.