Wie zerstöre ich ein gutes Album? Zum Beispiel so ...

Bereits die letzten Offenbarungen aus dem Katalog dieser Schweden waren nicht tatsächlich auch ebensolche; VANHELGA verfügt zwar über erkennbare Talente beim Songwriting, doch bei der Umsetzung der zahlreichen Ideen, die sich auch bei der Konzeption von "Fredagsmys" angesammelt haben, hapert es mal wieder ganz gewaltig - nicht zuletzt dank des wirklich grausamen Sounds, der zwischen klinischen Synthielandschaften und hallenden Vocals kaum Raum für die wahre Essenz lässt, die sich hinter dieser Band verbirgt. Denn mit Black Metal, hier sogar im depressiven Sinne, hat das Resultat, das letztendlich auf "Fredagsmys" zu hören ist, nur am Rande etwas zu tun.



Dabei könnten die epischen Kompositionen der Skandinavier so viel mehr ausrichten, als es aktuell der Fall ist. Das von verträumten Flöten durchsetzte 'Psykotisk Självinsikt' zum Beispiel ist ein wunderbarer Song mit herrlichen Melodien und tollen vokalen Einschüben - doch all das muss man später wieder in Relation setzen, wenn man die klangliche Aufbereitung der Nummer zur Kenntnis nimmt. Nicht viel anders schaut es bei Kompositionen wie 'Keep The Window Closed' und 'You Are Temporary' aus; gute, originelle Ideen verschwimmen in der Ursuppe synthetischer Klänge und schwachbrüstig inszenierter Keyboardsounds, ganz zu schweigen von den lächerlich dünnen Gitarren, die man auf "Fredagsmys" irgendwie fast schon aus dem Gedächtnis verdrängt hat.



Und so bleibt es auch diesmal bei der bereits bekannten Diskrepanz aus indiskutabler Ausarbeitung und eigentlich spannender kompositorischer Ansätze. Mich würde mal interessieren, warum VANHELGA sich wiederholt mit einem solch billigen Mix abspeisen lässt; die echten Qualitäten dieser Band hat bisher nämlich noch keine Platte wirklich hervorheben können. Im Gegenteil: Mit dem Release von "Fredagsmys" hat man den Eindruck, dass es nur noch schlimmer wird.