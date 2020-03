Fünf Sahnehäubchen

VANISH fand ich persönlich vor wenigen Jahren schon richtig gut, als mir "The Insanity Abstract" ins Haus flatterte. Richtig fette Riffs, ein ordentliches Tempo, ein paar technische Spielereien und eine gehörige Portion Power – so und nicht anders sollte moderner Heavy Metal klingen. Entsprechend häufig lief das Werk der Schwaben im Auto, entsprechend häufig schwang ich die Luftgitarre und trommelte auf dem Lenkrad, entsprechend gefreut habe ich mich auf den Slot auf der jüngsten RAGE-Tour, denn auch live hat es VANISH faustdick hinter den Ohren. Und zu meiner großen Freude schütteln Schönle und Co. eine EP der besonderen Art aus dem Ärmel.



"Altered Insanity" markiert nicht nur den 20. Bandgeburtstag sondern präsentiert uns fünf Neuinterpretationen schon bekannter Songs, die uns innerhalb von 26 Minuten die komplette Bandbreite der Schwaben verdeutlicht. 'The Pale King' war wie 'We Become What We Are' und 'Disbelief' schon auf den letzten Langeisen zu bewundern, bekommt aber dank Alicja Mroczka einen noch rockigeren Einfluss, wohingegen es im weiteren Verlauf durch Ben Galster, auch Gitarrist der Band, etwas todesmetallischer wird. Und dann bekomme ich Gänsehaut, denn der Ripper höchstpersönlich gibt sich auch die Ehre und verleiht diesem Epos, diesem epischen Stück Metall, unheimlich viel Charisma. Ich mag die Stimme Owens einfach - ob kreischend, brachial, gefühlvoll oder metallisch - und speziell auf dieser EP zeigt sie sich von ihrer emotionalen Seite.



Danach sorgt ein tolles 'Heaven And Hell'-Cover für einen gewissen Aha-Effekt, ehe der PRIMAL FEAR-Titan Scheepers sich beim Bonus-Track 'The Grand Design' auch noch einmal beweisen darf und ich darf verraten: es wird wieder majestätisch. Summa summarum gelingt VANISH eine unheimlich tolle, vielfältige und liebevoll konstruierte EP, die nicht nur Fans der Band, sondern generell Fans des lupenreinen Heavy Metals sehr glücklich stimmen wird. Ich hoffe indes, dass die Band durch die Tour mit RAGE ein wenig an Popularität und Bekanntheit gewinnen konnte und dass brandneue Musik nicht allzu lange auf sich warten lassen wird.