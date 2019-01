Ein guter Track, ansonsten nichts Erwähnenswertes

Sowohl die Jungs von AXESLAUGHTER als auch die Kollegen von CADAVERIC INCUBATOR sind mit Split-Releases bestens vertraut und haben sich in der Vergangenheit schon häufiger Vinyl-Veröffentlichungen mit befreundeten Combos aus dem Underground geteilt. Diesmal versuchen es die beiden Acts direkt gemeinsam und hinterlassen dabei sehr unterschiedliche, leider auch nicht immer sonderlich ansprechende Eindrücke.

Den Auftakt machen die Finnen von AXESLAUGHTER, die aus ihrer Vorliebe für die etwas schleppenderen Tracks aus dem CELTIC FROST-Programm keinen Hehl machen. Vor allem 'Primordial New Age Dream', mit seinen fast schon doomigen Riffs ist ein erstes Highlight, an das der zweite Song, das ziemlich rüde Uptempo-Geschepper namens 'Dungeon Of Metal' bei weitem nicht heranreichen kann.

Auch bei CADAVERIC INCUBATOR erleben die Hörer nicht nur Brauchbares - im Gegenteil: Die ebenfalls in Finnland ansässige Truppe poltert ziemlich uninspiriert durch ihr hektisches Death-Metal-Chaos, agiert dabei großteils strukturlos und bietet am Ende zwei Kompositionen, die auch für Freunde des extremen Underground-Sounds keine wirklich spannenden Momente bereithalten - Tempoverschärfungen bzw. top gesetzte Breaks hin oder her.

Bei lediglich einem wirklich guten Song stellt sich daher auch die Frage nach dem Bedarf an diesem Material nicht wirklich. AXESLAUGHTER rettet sich noch passabel ins Ziel, doch die Kollegen aus Helsinki reißen nicht sonderlich viel. Der Markt hat wesentlich bessere Split-Formate im Angebot, weswegen kein Grund zur Klage besteht, sollte man keines der auf 300 Einheiten limitierten Exemplare mehr bekommt.