Ein interessantes, letztlich aber nicht allzu aufregendes Duell

Die schweizerischen Urgesteine von EXCRUCIATION haben in der Vergangenheit stapelweise Split-Releases vorangeschoben und sich mit den unterschiedlichsten Veteranen der experimentellen und extremen Szene duelliert. Dass die Band diesen Kurs auch künftig weiterverfolgen würde, war daher auch abzusehen, wenngleich die aktuelle Kollaboration wohl besser zu den Eidgenossen passt als so ziemlich alles, wwas in den letzten Jahren so probiert wurde. Gemeinsam mit AMEBIX-Gitarrist Stig C. Miller begibt sich die Band auf einen kurzen Trip durch den ursprünglichen Industrial-Sound, pusht ihn mit einigen Doom-Nuancen und macht 'City Of Smiles' schließlich zu einem ganz ordentlichen Song im besagten Schhnittfeld, der lediglich etwas mehr Energie haben dürfte, um sich voll zu entfalten.

Nicht viel anders schaut es mit dem zweiten Track im Bunde aus, der an die kompakteren Stücke aus dem älteren KILLING JOKE-Katalog erinnert und mit einem gesunden Groove Punkte sammelt. 'Rising Son' ist zwar auch nicht das Ende der Weisheit, aber sicherlich ein guter Track, der im direkten vergleich mit den Kollegen von EXCRUCIATION auch verdientermaßen den Tagessieg einfährt.

Die Single ist momentan nur digital erhältlich, und das geht auch völlig in Ordnung, da sie am Ende nicht stark genug ist, um sie als Rarität durch die Promo-Maschinerie zu jagen. Fans der Schweizer können entsprechend auf Schnuppertour gehen, dürfen aber auch nicht enttäuscht sein, dass am Ende nur Basics im Angebot stehen.