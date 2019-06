Standards im Hackfleisch-Metier

Einen Split-Release auf einer Seite mit zwei identischen Songs zu veröffentlichen, ist nun nicht der gerade der hellste Schachzug - auch wenn es sich beim zweiten Track um eine Liver-Aufnahme handelt. Doch so gut 'Killing Me Softly', der letzten Endes einzige Beitrag von FETOR auch sein mag: Irgendwie ist es ziemlich unbefriedigend, dass sich die Band kaum Mühe gemacht hat, ihren Beitrag hier zu verfeinern. CLEVERNESS fühlt sich irgendwie anders an.

In dieser Hinsicht haben es die Kollegen von CREPITATION ein bisschen besser gemacht, alerdings sind die drei Nummern der B-Seite auch nur Standard-Gehacke mit einigen Psycho-Vocals, die im großen Wust ähnlich gelagerter Veröffentlichungen nicht sonderlich auffallen dürften.

Von daher kann man es bei "Onset Of Horrendosity" auch relativ kurz halten: Die gemeinsame Scheibe von FETOR und CREPITATION hat zwar mit 'Killing Me Softly' einen guten Song, fällt aber andererseits zum großen Ärgernis mit einer echten Lieblosigkeit in der Zusammenstellung auf und sollte auch Liebhabern des heftigeren Gekloppes relativ schnell auf den Zeiger gehen. Gerade im Falle von CREPITATION muss von Durchschnitt gesprechochen werden, so dass man getrost darauf verzichten kann, seinen Geldbeutel für eine weitere limitierte Ausgabe zu schröpfen. Andere Acts hätten dies mehr verdient.