Sehr gut plus Durchschnitt gleich mittelprächtig.

Doom und Death Metal ist eine der am meisten ausgereizten Kombinationen des bald endenden Kalenderjahres. Die meist hohe Qualität der zugehörigen Releases hat anno 2018 bereits manchen Geldbeutel geschröpft. Allerdings muss man nicht blind nach jeder Veröffentlichung greifen, die die Labels bis dato ausgespuckt haben. Auch nicht wenn sie kultig verpackt oder wie im Falle der HEAVYDEATH/EXCRUCIATION-Split in limitierter Auflage erscheinen.

Beide Bands haben in der Vergangenheit bereits ein Auf und Ab erlebt, weshalb die erste gemeinsdame Veröffentlichung auch vorab als Wundertüte galt. Speziell die Eidgenossen von EXCRUCIATION hatten zuletzt einige eher weniger überzeugende Sachen im Programm, überraschen mit ihrem Beitrag diesmal jedoch sehr positiv. 'Haunted' ist ein feines Stück Death/Doom mit Schwerpunkt auf den sphärischen Passagen, aber auch mit leichter Hinwendung zu alten PARADISE LOST-Kamellen. Fazit: Guter Song, der wieder Hoffnung weckt, dass die Band jetzt doch irgendwann mal in die Spur kommt.

In letztgenannter sollten sich die Herren von HEAVYDEATH eigentlich längst befinden, blicken die beteiligten Akteure doch auf einen hinreichenden Erfahrungsschatz in diversen extremen Acts aus dem skandinavischen Raum zurück. Doch vom Niveau vergangener Highlights wie LORD BELIAL und RUNEMAGICK ist der Output ihrer neuen Truppe noch meilenweit entfernt. 'Descending' ist ein bestenfalls durchschnittlicher Doom-Röchler, sphärisch ziemlich unspektakulär, aber auch im Hinblick auf Riffing und Performance nicht weiter der Rede wert - und das macht die Sache für den gesamten Release schon schwierig, weil die Hälfte der Songs de facto verzichtbar ist. Dennoch nimmt man an dieser Stelle mit, dass zumindest EXCRUCIATION weiter bei der Sache ist, nachdem die Vergangenheit bei den Schweizern doch eher enttäuschend war. Ob man sich deswegen aber gleich mit dem vergleichsweise kostspieligen Split eindecken muss, sei mal dahingestellt!