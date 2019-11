Let The Sabbath Go On!

Vor zwei Jahren feierte die wohl wichtigste Metalband Italiens ihren 40. Geburtstag. Steve Sylvester kann mit DEATH SS auf eine lange, ereignisreiche Karriere zurückschauen, die bei genauerer Betrachtung etliche weitere Metalbands beeinflusste, oder ihnen zumindest die Inspiration gab, selbst eine Band zu gründen. Nun hat sich das Label Black Widow Records an die Arbeit gemacht, dieser großen Band einen entsprechenden Tribut zu zollen. 35 Bands konnte es auftreiben, die jeweils ihren ganz persönlichen Beitrag an dieser üppigen Geschichte beitrugen. "Terror Tales - A Tribute To DEATH SS" hält auf drei CDs bzw. 4 LPs genau das, was es verspricht.



Im edlen Digipack mit kultigem Artwork gibt es die CDs nicht nur im typischen Comic-Motiv sondern im Booklet selbst eine kurze Darstellung aller Bands dieser Hommage-Ausgabe. Bereits vor 18 Jahren erschien mit "Beyond The Realm of DEATH SS" eine ähnliche Compilation, allerdings anderer Bands, die das Horror-Okkulte und Magische der Italiener in ihrem Stil interpretierten. Doch heuer sind andere Bands mit ihrem Tribut dabei. Die wohl bekanntesten dürften WATAIN mit 'Chains Of Death', DENIAL OF GOD mit 'Terror' sowie die Japaner von SIGH mit 'Violent Ouverture' und dem DEATH SS-Mainman persönlich sein. Doch auch Bands wie BULLDOZER, BLACK OATH oder PROCESSION dürften dem einen oder anderen durchaus geläufig sein. So hat "Terror Tales - A Tribute To DEATH SS" nicht nur das Schaffen Steve Sylvesters im Blickpunkt, sondern ermöglicht uns auch das Entdecken komplett neuer Bands, was die ganze Geschichte umso spannender macht.



Natürlich geht es nicht Querbeet durch die Schaffensphase der Italiener. Aber außer 'Baron Samedi' wurde nicht nur kein einziger Hit ('Baphomet' von DEATHLESS LEGACY, 'Scarlet Woman' von DARK QUARTERER, 'Horrible Eyes' von EVIL SPIRIT als Beispiele) ausgeblendet, sondern speziell die glorreiche und geheimnisvolle Frühphase aus der Feder Steve Sylvesters gelangt noch einmal in den Fokus. Hier ragen insbesondere 'Vampire', 'Death' und 'Cursed Mama' heraus, die ob des Feelings sehr nahe an das Original herankommen. Wir blicken also auf eine mehr als üppig ausgestattete, hochspannende Veröffentlichung, die mehrere Zwecke erfüllt. Wir lassen 42 Jahre DEATH SS gekonnt Revue passieren, wir lernen neue, bis dato unbekannte Combos kennen, mit denen wir jedoch die Leidenschaft für die italienische Legende teilen, und haben faktisch ein äußerst edles Digipack im heimischen CD-Regal, das eben dort eine verdammt gute Figur macht.