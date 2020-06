Hier muss niemand die Zähne zusammenbeißen...

Es ist schon schräg, wenn man denkt, das Debütalbum eines weiteren Frontiers-Projekts zu reviewen und dann aber kurz vor Schluss dank Recherche feststellt, es hier mit alten Hasen zu tun zu haben. "Grit Your Teeth" ist bereits Album Nummer sechs (es gibt noch ein weiteres Album, das wohl aber nur bei Konzerten verkauft wird, somit sind es sogar sieben Dreher) dieser englischen Band, die seit über zehn Jahren aktiv ist. Da muss man sich als Fan des Melodic-Rock-Genre tatsächlich mit voller Wucht in den Allerwertesten treten, ist die Platte doch ganz nach dem Geschmack des Rezensenten. Steht man auf alte SKID ROW, sollte einem das Material ebenso munden wie dem Fan von Acts wie H.E.A.T., deren Hit 'Shot At Redemption' einem beim Titelsong öfter mal durch den Kopf gehen dürfte. Aber auch Bands wie WHITESNAKE, THE ALMIGHTY (ich hoffe, die kennt noch jemand!) und DEF LEPPARD blicken ein ums andere Mal ums Eck.

Heißt: In der Schnittmenge aus Hard Rock und AOR ist man jederzeit um Abwechslung bemüht, setzt hier und da die ein oder andere bluesige Duftmarke oder arbeitet - wie bei dem an etwas psychedelisch wirkende SKID ROW erinnernden 'Man On A Mission' - mit Stimmverzerrern. Zudem beweist man ein feines Händchen für Hits ('Consequence Of Having A Heart'!) und hat mit Sänger Nick Workman (der mich beim hardrockenden Opener 'Blind' an Mike Howe von METAL CHURCH erinnert) einen Sänger an Bord, der wohl zu den besten Vertretern seines Fachs zählen dürfte. Zählt man diese Stimme, die Melodien im Sekundentakt und die ebenso talentierte Instrumentalfraktion (hört alleine mal auf den Bass!) zusammen, hat man mit VEGA einen Vertreter, der normalerweise in einem Atemzug mit H.E.A.T genannt werden sollte. Eine Schande, dass die Band anscheinend noch keinen übermäßigen Bekanntheitsgrad erlang hat. Ein Umstand, der sich mit "Grit Your Teeth" schnellstens ändern muss!