Starke Nummern vs. latenter Durchschnitt

Auf den Punkt gebracht ist das neue Album dieser britischen Melodic-Rock-Combo eigentlich kein sonderlich spezieller Release; VEGA arbeitet auch auf der fünften Scheibe einige übliche Standards ab, hat jedoch das Plus an seiner Seite, mit angenehmen Grooves und einem sehr coolen Gitarrensound vor der Softie-Schublade geschützt zu werden. Andererseits hat auch "Only Human" nur zeitweise wirklich gute Hooklines und rettet sich im Laufe der Zeit immer wieder viel zu verkrampft über die Ziellinien der einzelnen Songs. Nur hin und wieder zünden die Refrains, und diese Unbeständigkeit macht auch irgendwie den Charakter dieser Platte aus, die einige anständige Vorstöße wieder mit diversen durchschnittlichen Kompositionen zunichte macht. Schwierig, das Ganze!



Würde VEGA nämlich nicht gelegentlich solch starke Nummern wie 'Mess You Made' und 'Standing Still' platzieren, wäre es mit einer Platte wie "Only Human" nicht allzu weit her. Aber gerade deshalb fragt man sich, warum die Band einerseits in der Lage ist, verdammt coole Hitkompositionen einzustreuen, in der Zwischenzeit aber auch genügend Raum für Unspektakuläres freihält und diesen schließlich mit Lückenfüllern wie 'Worth Dying For' und 'Come Back Again' abdeckt - warum schaffen die Briten so ein großes Qualitätsgefälle, wo sie doch sicherlich die Fähigkeiten mitbringen, dauerhaft auf höherem Level zu agieren?



Diese Frage ergibt sich am Ende des neuen VEGA-Albums ziemlich häufig, weil man die Highlights nie so recht auskosten kann, da im Anschluss zumeist eine eher dürftige, nicht weiter nennenswerte Nummer folgt. "Only Human" bleibt folglich auch ein ganzes Stück hinter den Möglichkeiten der Truppe zurück, hat zwar seine erhebenden Momente, schöpft das bestehende Potenzial aber nur partiell aus. Die Position als eine von vielen Bands im Frontiers-Katalog wird VEGA daher vorerst nicht abstreifen können - und das dürfte die Herren Musiker eigentlich auch nicht zufriedenstellen. Die Fans aber auch nicht...



Anspieltipps: Mess You Made, Standing Still