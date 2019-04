Land Of The Free

Was ärgere ich mich, dass "V" nur knapp 35 Minuten auf dem Buckel hat. Denn von diesem packenden Gemisch aus Country-Rock, hymnischer Epik und Südstaaten-Flair hätte ich gern etwas mehr gehabt. Doch in der Kürze liegt die Würze und vielleicht ist genau dieses Kriterium ausschlaggebend, dass THE VEGABONDS mit diesem durch und durch erhabenen Brett komplett meine Geschmacksnerven trifft.



Ob Piano und E-Gitarre, Orgelklänge und Harmonie wohin man blickt, auf "V" passt alles perfekt zusammen. Die aus Nashville stammende Truppe hat hier insgesamt (nur) acht Stücke auf die Platte gepresst, die aber allesamt unter die Haut gehen. Mal wird es locker flockig mit einem ordentlichen Schuss guter Laune, mal regiert der Southern Rock und man reitet in Gedanken dem Sonnenuntergang entgegen, mal gibt man sich den beinah schon unsterblichen Melodien hin, während man auf einer saftigen Wiese liegend in die Wolken blickt, mal zucken Elektroschocks durch Mark und Bein und bewegen uns zum Tanzen.



Ihr seht, für alle Lebenslagen und Moods gibt es auf "V" das passende Ventil. Zu meiner gegenwärtigen Verfassung – ich habe mich von einigen sehr schlechten Einflüssen privat wie auch beruflich endlich trennen können – habe ich mit 'Generation Of Happiness', 'When The Smoke Clears Up' und 'Best I Can' die geeigneten Songs gefunden. Entschuldigt, wenn ich aus dem Nähkästchen plaudere, doch dieses Album verdient einfach eine hochpersönliche Note.



Falls ihr also THE VEGABONDS aus Nashville noch nicht auf dem Radar habt, solltet ihr das schleunigst nachholen und euch voll und ganz dieser wunderbaren Musik hingeben. Und dass letztendlich auch das anmutige, superbe Artwork wie die Faust aufs musikalische Auge passt, ist die Kirsche auf dem US-amerikanischen Eisbecher, der vor Epik, Harmonie und grenzenloser Lebenslust nur so strotzt.