Kurzfristig verschollenes Album einer seit Jahren unterbewerteten Combo

Die letzten Releases von VHÄLDEMAR sind allesamt ein bisschen untergegangen: Zwar hat die spanische Power-Metal-Formation nach einer kurzen Durststrecke im vergangenen Jahrzehnt wieder Fuß fassen und zur Spitze der Szene aufschließen können, doch in Sachen Promotion und Marketing sind die Herren zuletzt nicht mit ausreichendem Support bedacht worden, so dass Scheiben wie "Shadows Of Combat" aus unerfindlichen Gründen am Rande des metallischen Bewusstseins in die Läden gestellt wurden.

Glücklicherweise hat man das zunächst 2013 erstveröffentlichte Werk jedoch nicht gänzlich aus den Augen verloren und bei der neuen Labelheimat ein weiteres mal platzieren können - glücklicherweise deshalb, weil die 13 Songs eine Hymne an die nächste reihen, die von den knödeligen Zwischenfällen der ferneren Vergangenheit extrem weit entfernt sind und der meist stampfende Heavy Metal jedem Fan von GRAVE DIGGER bis ACCEPT sofort die Nacken belasten sollte. "Shadows Of Combat" ist einerseits kraftvoll und rifflastig, umgekehrt aber auch durchweg melodisch und einprägsam und schließlich auch noch vielseitig genug, um auch den HELLOWEEN- und GAMMA RAY-Anhänger mit flott inszenierten Harmonien bei den Eiern zu packen.

Gerade wenn man die ersten Gehversuche der Iberer mit den aktuellen Werken von VHÄLDEMAR gegenüberstellt, wird man eine immense Entwwicklung dokumentiert sehen, an deren Anfang ein ziemlich naives Songwriting-Konstrukt stand, das sich über die Jahre zu einem echten Fundament in der europäischen Power-Metal-Szene etabliert hat. Ein Album wie "Shadows Of Combat" war kompositorisch eines der Schlüsselereignisse und gehört deshalb auch in jede gut sortierte Sammlung. Die Neuauflage, die mit 'King Of The Night' noch einen Bonustrack mitbringt, akzeptiert keine Ausreden mehr - das hier ist nämlich absoluter Pflichtstoff für jeden klassisch ausgerichteten Metaller!

Anspieltipps: Black Thunder, The Rest Of My Life, The Oldd Man