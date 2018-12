Hardcore-Punk statt Autopsie

Wenn Chris Reifert sich nicht gerade Gedanken über die Zukunft von AUTOPSY macht, prügelt er mit seinem Punk-Projekt VIOLATION WOUND mindestens genauso entschlossen und böse wie bei seiner eigentlichen Stammkapelle. Auch auf der neuen Scheibe hat die Truppe wieder einen satten Batzen hasserfüllter, flotter Hardcore-Punker zusammengestellt, bei denen vor allem eines wichtig ist: das Gaspedal immer bis zum Anschlag durchzutreten.

Doch die Tempoeurptionen von "With Man In Charge" sollen nicht darüber hinwegtäuschen, dass VIOLATION WOUND eine ganze Menge Vorzüge mitbringt, die vor allem auch die Gönnerschaft der einstig sehr beliebten Verbindung aus Hardcore und Thrash sofort gefallen dürfte. D.R.I.-Fans werden sich genauso gerne in den Hintern treten lassen wie das Publikum der CRO-MAGS, und wer Danny Lilker und seine Arbeiten bei S.O.D. und NUCLEAR ASSAULT schätzt, dürfte sich ebenfalls über eine Platte wie "With Man In Charge" freuen. Denn das Portfolio des stets bekifften Lockenkopfs war außerhalb seiner Grindphase genau jenes, welches auch der Reifert-Clan zu bedienen gedenkt.

Und dennoch ist "With Man In Charge" irgendwie besonders, selbst wenn die vielen vorhersehbaren Momente des Albums die Spannung natürlich schon recht früh rausnehmen. Doch die gelegentlichen Partysmasher ('Kicked In Tonight VWIII', 'Two Middle Fingers, Whiskey And Beer') sorgen ebenso für Erheiterung wie das brachiale Material des neuen Albums, die groovigen Parts machen ebenfalls Laune, weil sie den metallischen Background schön knackig installieren, und wenn dann auch mal ein kurzes Todesblei-Aufblitzen wahrgenommen wird, ist auch das kein Zufall, weil der Mastermind seine Vergangenheit natürlich nicht verleugnen kann. Gewürzt mit einer extrem räudigen Attitüde und einem sehr, sehr angenehmen Drive ist "With Man In Charge" genau der richtige Stoff, um jeder Lethargie mit ganz viel Energie zu begegnen - oder dem wöchentlichen Privat-Moshpit seinen eigenen Stempel aufzudrücken. Reiferts Universalwaffe gegen Langeweile zündet nämlich so oder so!

Anspieltipps: Kicked In Tonight VWIII, Dangerous Idiot, God's Plan