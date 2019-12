Etwas mehr Kontrolle, und alles wäre prima!

Was machen wir mit einem Release wie "Chrysalis"? Die aktuelle Mini-LP des Nürnberger Extrem-Unternehmens wirft nämlich so viele Fragen auf, dass sie in der Kürze der Zeit nicht genügend Raum bekommt, um auch entsprechende Antworten zu finden - und das ist wahrscheinlich das einzige, aber nicht zu vernachlässigende Problem, mit dem sich VITRIOL hier konfrontiert sieht.

Die beiden Tracks, die es letztlich auf die EP geschafft haben, strahlen sicherlich eine gewisse Intensität aus, zehren von ihrer propagierten Boshaftigkeit und sind mehr als bloß abwechslungsreich, gehen aber teilweise sehr kontraastreiche Wege und erstellen folglich auch nicht immer die erforderlichen Zusammenhänge. Die manchmal doch recht eigenwilligen Tempoveränderungen, die hier und dort etwas abgehackten Breaks und der Wechsel zwischen martialischem Death Metal und nihilistischen Black-Metal-Ansätzen könnten fließender sein, und das daraus resultierende, zumindest gefühlte Chaos bekommen die Franken einfach nicht ausreichend in den Griff, als dass man jeder Note auch bedingungslos folgen möchte.

Nichtsdestotrotz lässt sich nicht verhehlen, dass auf "Chrysalis" spannende Ansätze vorhanden sind und VITRIOL durchaus viele kreative Vorzüge dokumentiert. Die Band hat eine Menge Talent, einen großen Schatz frischer Ideen, muss die absolute Willenskraft und eben dieses innovative Vermögen aber noch irgendwie in Einklang bekommen, um an größeren Türen anklopfen zu können. "Chrysalis" hat noch ein wenig Luft nach oben ob der beschriebenen Hektik, ist aber sicherlich einen Testdurchlauf wert. Wer den extremen Stoff einmal etwas experimenteller erleben möchte, ohne dass sich das Ganze zu stark von der Basis verabschiedet, ist hier sicherlich nicht verkehrt!