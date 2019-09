Progstelzen zwitschern seltsam.

Selten war der Ausdruck "Stelzenprog" so treffend wie für die Beschreibung von VOAYs Musik. Vieles wirkt hier für mich ziemlich steif und ungelenk oder zumindest überambitioniert. Dies gilt vor allem für den Gesang. Dieser liegt mir die meiste Zeit unangenehm schräg im Ohr. Ein Gesang, der sich alle erdenkliche Mühe gibt, akrobatisch und versatil zu sein, aber oft schon im Ansatz scheitert. Schuster, bleib bei deinem Leisten, möchte hier sagen.

Der Rest der Band verarbeitet hier viele potentiell gute Ideen - angeleht an unterschiedlichste Progmetaller von FATES WARNING bis CYNIC - und bringt diese manchmal auch gekonnt zusammen. Manchmal überschätzt man sich aber auch hier, zum Beispiel bei 'White Noise'. Dort wirkt vieles einfach aneinandergereiht, musikalischer Fluß geht abhanden und die Progstelze biegt sich, bis sie fast bricht. Manchmal finde ich aber gerade so etwas auch gut. Leider nimmt mir aber der Gesang jegliche Lust, mich näher mit diesem prähistorischen Krokodil (das nämlich ist ein Voay) zu beschäftigen. Sorry, Jungs.