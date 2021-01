Der Topf hat wieder seinen Deckel!

Zwar ernteten Alex Beyrodt und seine Mannschaft auch für ihren fünften Longplayer "Raised On Rock" vor gut zwei Jahren ausnahmslos positives Feedback und durften damit erneut auch diverse Charteinstiege in mehreren Ländern feiern; der langjährigen, getreuen Fanschar fehlte aber dennoch das gewisse Etwas.

Genau das hat die Band nun aber wieder für sich gewinnen können und deshalb werden vor allem die David-Readman-Fanatiker ganz besonders viel Freude am aktuellen Dreher des Quartetts haben. Doch nicht nur diese, zumal sich die nach der Rückkehr von Readman und Drummer Markus Kullmann wieder im Original-Line-Up aktive Truppe ganz offenkundig auf ihre Wurzeln und Kernkompetenzen berufen hat.

Nachzuvollziehen unter anderem daran, dass sich das kongeniale VOODOO CIRCLE-Songwriting-Gespann Alex Beyrodt und Mat Sinner im Vorfeld mehr denn je am Schaffen der Herren Plant und Page orientiert zu haben scheint und das in Hammer-Nummern wie 'Devil With An Angel Smile' auch grandios hat umsetzen können.

Dass die Truppe das Oeuvre des David Coverdale sogar noch viel höher schätzt, hat nach wie vor seine Gültigkeit. Dermaßen nahe kommt man seiner "Schlange" aber eben nur in einer perfekt harmonierenden Besetzung wie der aktuellen. Granaten wie 'Eyes Full Of Tears' stellen das eindrucksvoll unter Beweis. es lässt sich daher feststellen, dass der "Topf" VOODOO CIRCLE in David Readman nicht nur sprichwörtlich seinen "Deckel" wieder erhalten hat. So MUSS Hard Rock!

Aber nicht nur diesen versteht man auf höchstem Niveau darzubieten, mit 'This Song Is For You' liefert der Vierer obendrein auch noch einen feinen, bluesig-gefühlvollen Track ab, dessen edles Saitenfeuer wohl durchaus auch als Hommage an den unvergessenen Gary MOORE betrachtet werden darf. Hammer-Album!