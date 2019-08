Bewusster Schritt zurück.

In der sechzehnjährigen Bandgeschichte gab es bei VORDR im Prinzip keine Experimente. Das finnische Trio hätte auch zehn Jahre früher am Start sein können und am Sound hätte sich wahrscheinlich nichts geändert. Immer in Richtung der 90er blickend (DARKTHRONEs "A Blaze …" stand beim Gitarrensound Pate), schneiden die eiskalten Gitarren die Luft, die das Schlagzeug im Schweinsgalopp aufwirbelt. Auch die Vocals von Gand stehen dem Charme des Albums erneut in nichts nach.



Dass die Platte hauptsächlich von den Gitarrenriffs lebt, dürfte keine Überraschung sein. Im Gegensatz zum Vorgänger "In The Shadow Of The Wolf" wurde aber zu Lasten der Eingängigkeit der Melodieanteil merklich zurückgefahren. Produktionstechnisch stehen bei "Vordr" zudem alle Signale auf Necrosound, was dem Album einen ganz anderen Charakter verleiht. Das kann man natürlich finden, wie man will. Problematisch wird es für "Vordr" erst durch die Einförmigkeit, die das Material trotz seiner kurzen Spielzeit von 37 Minuten zu einem nicht ganz so kurzweiligen Hörerlebnis werden lässt.



Wenn also die Freude über das garstige Erscheinungsbild erst einmal verflogen ist, hält einen nicht mehr so viel bei der Stange. Auch wenn VORDR es genau so gewollt hat, für mich markiert "Vordr" einen Rückschritt im Schaffen der Band.