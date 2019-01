Sehr hohe Ansprüche - zu hohe!

Welch grandiosen Momente hatten die Musiker von VYRE doch auf ihren beiden letzten Alben festgehalten! Das "The Initial Frontier"-Doppel war eine Offenbarung in Sachen anspruchsvollen Black Metals und eine Standortbestimmung auf höchstem Level, der die Erwartungen an neues Material natürlich ins Grenzenlose schubste. Mit "Weltformel" kehrt die Band nun mit ähnlichen Ansprüchen zurück, schafft es aber nicht mehr, den Schwung der jüngeren Vergangenheit mitzunehmen bzw. das kreative Potenzial auf eine Art und Weise auszuschöpfen, die kongruent mit den besagten Hoffnungen für einen neuen VYRE-Longplayer sind. Viel zu häufig verzettelt sich die Truppe in haltlosen, sperrigen Arrangements, in denen die Musiker bemüht sind, den Science-Fiction-Charakter der Songs aufrechtzuerhalten, dabei aber irgendwie vergessen, gleichzeitig Lösungen zu finden, Spannung, Anspruch und lineares Songwriting unter einen Hut zu bekommen.

Speziell in der ersten Albumhälfte ist "Weltformel" viel zu sehr dem Drängen untergeordnet, krampfhaft höhere Kunst zu kreieren. Die elektronischen Spielereien werden von Mal zu Mal anstrengender, die Horror-Sequenzen in Songs wie 'Tardigrade Empire' verfehlen ihre Wirkung erstaunlich krass, und auch eher konventionelle Ware wie 'A Life Decoded" funktioniert nur mit deutlichen Einschränkungen, weil der vermeintlich progressive Anstrich irgendwann seine Glaubwürdigkeit einbüßt - vor allem weil die Band irgendwann ins Uferlose abdriftet und die Vielfalt der Ideen gar nicht mehr mit halbwegs kompakten Arrangements zusammengefasst bekommt.

Glücklicherweise rettet sich VYRE in der zweiten Hälfte mit wirklich starken Momenten über die Zeit und beweist zumindest zeitweise, dass die letzten Sternstunden keine Zufallsprodukte waren. 'We Are The Endless Black' und 'Away Team Alpha' sind herausragendes Black-Metal-Songs, die mit allen erdenklichen Emotionen ausgestattet sind und den Faden aufgreifen, den die Band vor drei Jahren schon sehr intensiv weitergesponnen hat. Wären alle Songs auf einem solchen Niveau wäre auch zum Release von "Weltformel" wieder leidenschaftlicher Beifall garantiert. Doch die neue Scheibe hat ihre Schwächen und Längen, gerade im ersten Teil, und kann bei weitem nicht so begeisterte Reaktionen hervorrufen wie die "The Initial Frontier"-Scheiben. Es bleibt zwar die Gewissheit, dass immer noch sehr, sehr viel Potenzial in VYRE schlummert. Aber summa summarum ist die Band dann doch über ihre zu hohen Ansprüche gestolpert.

Anspieltipps: Away Team Alpha, We Are The Endless Black