Unbedingt anchecken!

Noch ist die Kasseler Formation WAGNIS ein Geheimtipp. Aber es würde mich nicht wundern, wenn sich das bald ändern sollte. Denn was das Quartett auf seiner ersten EP "Revolution Of Dignity" abliefert, ist Heavy Metal in Reinkultur, der jeden anständigen Headbanger begeistern sollte. Messerscharfe Riffs treffen auf ebensolche Vocals. Mit Anton Artamonov hat man einen absoluten Ausnahmeshouter in den Reihen, der mich mit seiner äußerst variablen Stimme ein bisschen an Ripper Owens erinnert.



Die EP wurde von keinem Geringeren als Roland Grapow (Ex-HELLOWEEN, MASTERPLAN) produziert, der dem Teil einen für die Art von Mucke anständig druckvollen und fetten Sound verpasst hat. Auf "Revolution Of Dignity" befinden sich insgesamt fünf Banger erster Güte plus ein Intro. Alle Nummern leben von einer unglaublichen Intensität, wie ich sie geballt in dieser Form schon länger nicht mehr gehört habe. Die Rhythmusfraktion um Bassist Anderson Kuchma und Schlagzeuger Sven Maier liefert hierbei das perfekte Soundgerüst. Und die Gitarrenarbeit von Jonas Erbuth ist einfach der pure Wahnsinn. Letzter ist allerdings inzwischen nicht mehr mit an Bord und wurde von Yuri Castro ersetzt. Zu erwähnen ist noch, dass 'The Power Of The Sun' von Henning Basse (FIREWIND, MAYAN, METALIUM) eingesungen wurde, der selbstverständlich auch einen super Job abgeliefert hat.



Auf der Bandcamp-Seite von WAGNIS habt ihr die Möglichkeit, euch selbst einen Eindruck von der außerordentlichen Qualität der Truppe zu verschaffen und für faire 7 Euro könnt ihr "Revolution Of Dignity" sowohl physisch als auch in digitaler Form erwerben.