Erster Kandidat für den Titel "Newcomer des Jahres".

Ja, es gibt sie. Echte Newcomer-Bands bei Frontiers Records. Klar, das Label ist in erster Linie bekannt, neue Alben bekannter Größen wie HAREM SCAREM, TOTO, PRETTY MAIDS oder JOURNEY zu veröffentlichen oder Kollaborationen mit bekannten Namen zu initiieren, wie REVOLUTION SAINT, ALLEN/LANDE oder SWEET OBLIVION. Als Talentschmiede wird der Laden allerdings nicht wahrgenommen, auch wenn Bands wie FURYON oder BEYOND THE BRIDGE hier - allerdings wenig erfolgreich - ihr Glück versuchen durften.

Ich hoffe sehr, dass WAITING FOR MONDAY dieses Schicksal erspart bleibt, denn dieses Debütalbum ist einfach bärenstark. Schon der erste Vorbote, 'End Of A Dream', war ein großartiger Song, irgendwo in der Schnittmenge zwischen Melodic und Hard Rock mit tollem Refrain und wunderbarem Spannungsbogen. Klar, ihr werdet lesen, dass hier an JOURNEY oder FOREIGNER erinnert wird, aber das empfinde ich tatsächlich nicht so. Ich denke eher an das fantastische DIVING FOR PEARLS-Debüt, eine Prise GIANT oder die RIVERDOGS.

Getragen werden die Songs natürlich in erster Linie von der tollen Stimme Rudy Cardenas', der unglaublich viel Gefühl transportiert, dies aber mit einem angenehm kräftigen Timbre paart, sodass es nie zu gefühlsduselig wird. Nicht einmal in der schlicht schönen Ballade 'Found You Now', die auch beweist, dass hier keine lyrischen Plattheiten zu erwarten sind. Und genau das ist auch eine weitere Stärke der Band, denn die typischen Klischetexte finden sich hier nicht. Stattdessen werden Geschichte aus dem Leben erzählt, die auch nicht immer ein Happy End haben.

Das Spektrum der Songs bewegt sich dabei von zarter Ballade über getragenen Hard Rock bis zum feurigen Up-Tempo-Track. Und wenn jener mit 'One More Round' am Ende ertönt, dann bin ich nur zu gerne dabei und gönne "Waiting For Monday" gleich noch eine zweite Runde. Ganz klar, ab sofort solltet ihr nicht so sehr auf den Montag warten, sondern auf den diesjährigen Valentinstag und dann dieses Sahnestück einpacken. Mit hoher Sicherheit wird euer "significant other" das auch ganz toll finden.