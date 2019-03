Brutalität als absoluter Maßstab!

Bei THE WALKING DEAD ORCHESTRA regiert die Offensive der brutalsten Art, und daraus machen die Franzosen auf ihrem neuen Silberling auch keinen Hehl. "Resurrect" ist die Auferstehung der Brachialität, wie man sie im französischen Metal in den letzten Jahren immer wieder erleben durfte, sei es nun von Rädelsführern wie GOJIRA oder auch innerhalb der umtriebigen Death-Metal-Szene, die bei unseren westlichen Nachbarn immer noch einen besonderen Ruf genießt. THE WALKING DEAD ORCHESTRA driftet aber verstärkt in die Core-Ecke ab, hinterlegt hier beklemmende Stimmungen und konterkariert sie im gleichen Moment wieder mit massiven Stakkatos, deftigen Grooves und ultratiefen Bässen, ganz so als würde FEAR FACTORY sich im Deathcore versuchen.

Was auf "Resurrect" allerdings fehlt, sind entschleunigende Faktoren, die dem Zuhörer auch mal Zeit zum Atmen geben könnten. Die Franzosen gehen zwar nicht wie die Axt durch den Wald und knüppeln ohne Unterlass, doch der aggressive Grundton verdichtet sich in jedem Song immens und wird auch in den kurzen instrumentalen Zwischenpassagen niemals gelockert. Ich will der Band an dieser Stelle definitiv nicht vorwerfen, etwas zu eintönig zu agieren, weil dies definitiv nicht der Fall ist. Und trotzdem ist der radikale Gedanke, der sich als roter Faden durch die Songs zieht, hier und dort zu stark ausgeprägt und lässt zu wenig Raum für Entspannung.

Wer es also möglichst straight und heavy braucht und Brachialität zum Maßstab des musikalischen Erlebens macht, ist bei THE WALKING DEAD ORCHESTRA momentan an der richtigen Stelle. Die Band liefert auf "Resurrect" gehörig, profitiert dabei von der megafetten Produktion und spielt Deathcore, wie man ihn in der Grundkonzeption entworfen hat. Und im Grunde genommen muss man auch sagen: Heftigere Prügelstrafen wie "Resurrect" gibt es zur Zeit sonst nirgends!

Anspieltipps: Spread The Chaos And Terror, Through The Realm Of Chaos, Area Of Desolation