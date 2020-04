Unverfälschter Achtzigerjahre-Teutonen-Metal ohne Schnörkel.

Wir schreiben das Jahr 1985, WALLOP veröffentlicht mit "Metallic Alps" ihr erstes und leider auch einziges Album und der hier rezensierende Schreiberling erfreute sich noch einer vollen Haarpracht und gefühlten 20 Kilogramm weniger Kampfgewicht. Die deutsche Heavy-Metal-Szene beginnt zu brodeln und vor allem die Kapellen aus dem Süden unserer Republik wie STORMWITCH, SINNER, STRANGER, GRAVESTONE, TYRAN PACE, TALON, oder TYRANT übten mit ihren prächtigen Veröffentlichungen eine elektrisierende Faszination auf mich aus. Die Vinyls der genannten Bands nehmen auch heute noch in schöner Regelmäßigkeit ihren wohlverdienten Platz auf meinem Plattenteller ein.



Aber mein Blick richtete sich natürlich auch weit über die Landesgrenzen des Südens hinaus, so erfreuten mich auch Bands wie HELLOWEEN, RUNNING WILD, DESTRUCTION, FAITHFUL BREATH oder RESTLESS mit ihren damals ganz eigen und frisch klingenden Sounds. Aus bis heute ungeklärten Gründen fand der Longplayer der Hessen WALLOP mit dem grandiosen Albumtitel "Meatllic Alps" nie den Weg in meine Sammlung. Nein, ich gehe sogar so weit und gestehe zu meiner Schande, dass ich tatsächlich erst durch die jetzige Veröffentlichung durch Pure Steel Records vom Bandnamen WALLOP überhaupt Notiz genommen habe.



Kommen wir nun zu den mir vorliegenden Fakten. WALLOP wurde im Jahr 1983 gegründet und zur Originalbesetzung gehörte kein Geringerer als der Ausnahmeschlagzeuger Stefan Arnold (Ex-CAPRICORN, Ex-GRAVE DIGGER). Nach einem Demo 1984 erfolgte 1985 der erste und leider auch einzige Longplayer namens "Metallic Alps". Leider löste sich die Truppe 1987 wieder auf und wähnte sich bis 2019 in den ewigen Jagdgründen. Durch den Ausstieg von Stefan bei GRAVE DIGGER keimte bei den Jungs wohl die Idee auf, die Kultband in Originalbesetzung zu reanimieren. Da die Veröffentlichung wohl nicht nur mir völlig unbekannt war, entschloss das Quartett das komplette "Metallic Alps"-Album neu einzuspielen und mit vier brandneuen Songs anzureichern.



'Missing In Action', 'Fun For The Nun', 'Wall Of Sound' und ein gelungenes RAVEN-Cover von 'Crash, Bang, Wallop', bei dem es sich John Gallagher nicht nehmen ließ, die Vocals zu übernehmen und das Gitarrensolo beizusteuern, sind die Titel, die zusätzlich aufgenommen wurden und sich perfekt in den Band-Sound einfügen. Geboten wird natürlich unverfälschter Achtzigerjahre-Teutonen-Metal ohne Schnörkel, einfach gerade raus.



Auf fast schon unheimliche Art und Weise löst der Rundling bei mir einen ganz bestimmten Trigger aus, welcher mich das Album von der ersten bis zur letzten Note total abfeiern lässt. Was für ein verdammt geiler Scheiß! Ich liebe dieses Album, da es die damals herrschende Aufbruchstimmung so brillant ins hier und jetzt zu transportieren versteht. Mir ist durchaus bewusst, dass WALLOP mit dieser Scheibe nur eine relativ kleine Randgruppe Metalheads bedient – diese dafür aber mal sowas von fett!