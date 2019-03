Rückspiegel oder Blick nach vorn? Auf jeden Fall klingt's außergewöhnlich ...

Die FAT WHITE FAMILY ist ein Künstlerensemble aus der britischen Hauptstadt, das in den vergangenen Jahren schon mehrere Projekte angeschoben hat. Eines hört auf den Namen WARMDUSCHER und hat mit seinem 2015er Release "Khaki Tears" bereits für Aufsehen im heimischen Independent-Underground gesorgt, auch weil die Scheibe soundtechnisch einen sehr gewagten Crossover ins Angebot stellte, dessen sperriger Charakter die Sache erst so richtig interessant machte. Nicht viel anders verhält sich die Sache auf "Whale City", wenngleich der neue Silberling ganz klar besser zugänglich ist und die Prioritäten insofern verschoben hat, dass WARMDUSCHER heuer eher dem psychedelischen Rock zugewandt ist und die Einflüsse noch klarer auf die Sechziger und Siebziger schiebt.



Was die Scheibe allerdings nachhaltig stört, ist der Umstand, dass WARMDUSCHER in den letzten Stücken eher fragmentiert vorgeht und die Songs als solche gar nicht mehr den entsprechenden Rahmen bekommt. Zwar gestaltet die Band die Übergänge zwischen den Songs fließend, so dass keine abgehackten Breaks entstehen, aber irgendwie nimmt das Ganze dann doch irgendwie keine konkrete Gestalt an, weil die Musiker lieber ihren Experimenten nachhängen, als etwas Homogenes zu kreieren, das dann auch dauerhaft und nachhaltig wirkt.

Andererseits sind die Wagnisse, die der Act aus London eingeht, begrüßenswert, weil die Band über den Tellerrand schaut, sich bewusst mal mit dem Retro-Rückspiegel beschäftigt, aber eben auch nicht die konventionellen Methoden adaptiert, die das Genre in den letzten 20 Jahren Stück für Stück etabliert hat. Und da sprechen wir von Indie Rock, Britpop, Post-Punk und Alternative gleichermaßen.

So geschieht trotz der genannten Einwände etwas sehr Spezielles, gerade atmosphärisch, aber auch im Hinblick auf den kreativen Output - nur eben mit der Einschränkung, dass die vielen inhaltlichen Wechsel verhindern, dass die Sache kompakt bleibt. Reinhören empfiehlt sich aber dennoch, denn diese Andersartigkeit, die WARMDUSCHER auch für den Psychedelic-Sektor mitbringt, ist nicht gerade uninteressant.