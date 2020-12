Leise war gestern

In 30 Jahren WARPATH haben es die Hamburger auf immerhin sechs Langdreher gebracht, die zumeist Thrash-Metal par excellence boten. Auch wenn es nach "Kill Your Enemy" für stattliche 20 Jahre doch recht ruhig um Digger Weiss war, ruhte der WARPATH-Vulkan nur und spuckte anschließend mit "Bullets For A Desert Session" und jüngst "Filthy Bastard Culture" enorm bockstarke Todeslava, gespickt mit räudigen Geschwindigkeitsnackenbrechern, messerscharfen Riffs, astreinen Hau-drauf-Hymnen und brutalen Mid-Tempo-Groovern in Hülle und Fülle. Stets mit leichtem Hang zum Todesblei und dem einen oder anderen düsteren Doom- und sogar Punk-Ausflug war und ist WARPATH eine Band, auf die man sich im teils unübersichtlichen Thrash-Metal-Meer verlassen konnte.

Auch wenn noch Platz für ein, zwei weitere Nummern gewesen wäre und ich meine persönlichen Highlights 'Offensive Behaviour' und 'Unbroken Soul' vermisse, steckt in "Innocence Lost (30 Years Of Warpath)" genau das, was draufsteht. Neun der besten WARPATH-Nummern von sechs Alben haben ihren Weg auf die erste Best-Of-Compilation der Band gefunden und geben einen recht guten Überblick über das bisherige Schaffen der Nordköppe. Und, seien wir einmal ehrlich, objektiv sind mit 'Paranoia', 'Against Everyone', 'Massive' und dem Rausschmeißer 'God Is Dead' – hier in neuem Anstrich – auch die wichtigsten Nummern der Band mit von der Partie.

Für Musikliebhaber haben sich die Jungs noch etwas besonderes einfallen lassen: Der Titeltrack ist zugleich ein bislang unveröffentlichter Song dabei, und die 'Black Metal'-Coverversion, das bereits auf dem 1992er Debüt "When War Begins…Truth Disappears" herhalten musste, kommt heuer mit Gastvocals vom Finster-Minister persönlich Cronos und der HOLY MOSES-Frontdame Sabina Classen daher. Zwei nette Gimmicks, die hier direkt an den Anfang gepackt wurden, ehe es an die Geschichte WARPATHs im weiteren Verlauf geht.

Auch wenn ich es persönlich sehr schade finde, dass besagtes Debüt kaum und das 1996er Abrisskommando "Kill Your Enemy" gar keine Beachtung findet, ist "Innocence Lost (30 Years Of Warpath)" ein ordentlicher Querschnitt des bisherigen Schaffens sowie eine gute Überbrückung zum hoffentlich bald folgenden "Filthy Bastard Culture"-Nachfolger geworden. Doch wie es so häufig bei Compilations ist: Recht machen kann man es eh nicht allen!