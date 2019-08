Da sind sie wieder - erhaben wie eh und je!

WAYLANDER-Alben sind immer ein Grund zu feiern, weil die Band sich zum einen immer wieder sehr rar macht und jahrelang nichts für sich hören lässt, sie zum anderen aber auch jedes Mal auf den Punkt Qualität liefert und dabei zuletzt auch ihr Erscheinungsbild ständig verändert. Die Folk/Pagan-Schiene begleitet die Iren zwar schon seit der Bandgründung in den mittleren 90ern, allerdings ist sie darüber hinaus stilistisch nie derart festgefahren, dass man bei einem neuen Release erahnen kann, in welche Richtung es tatsächlich geht. "Ériú's Wheel" überrascht daher auch diesmal wieder mit einer ungewohnt rabiaten Vorgehensweise, die sich phasenweise wieder der Black-Metal-Vergangenheit der Musiker widmet und die Brücke zum seinerzeit im Underground abgefeierten Erstling schlägt, den Fans der Sparte bis heute in bester Erinnerung haben. WAYLANDER zelebriert den eigenen Sound auf eine außergewöhnlich hymnische Art und Weise, liefert gerade in den melodischen Passagen viele Gänsehaut-Augenblicke, ist dabei aber ungewohnt heavy unterwegs, ohne dabei die Folk-Wurzeln auch nur minimal unter den Tisch kehren zu müssen. Man fühlt sich immer wieder an die Anfänge der Folk-Black-Metal-Szene erinnert, wobei die Iren ihre Songs auch diesmal recht naturbelassen aus den Boxen schallen lassen. Klassische Instrumente sind wieder mit an Bord und prägen das neue Album gerade in den instrumentalen Parts, sind aber auch in den heftigeren Momenten ein prägendes Element, begonnen bei Songs wie 'As Samhain Comes' und 'Shortest Day, Longest Night' bis hin zu feinen Hymnen wie 'As The Sun Stands Still' und 'Autumnal Blaze'.



Gerade Fans von PRIMORDIAL werden wieder stärkeren Zugang zu den Männern von der grünen Insel finden, und auch Gönner der CRUACHAN-Meisterwerke sind erneut herzlich eingeladen, das düstere Folk-Festival mit WAYLANDER zu begehen. Wiederholt ist es auch auf "Ériú's Wheel" niccht nur der bloße Fakt, dass die Band wieder zurückgekehrt ist, der höchst erfreulich ist. Auch die vertraute, aber irgendwie dennoch dezent andersartige Kombination aus traditionellen Klängen und rauem Pagan Metal ist auf einem erwartungsgemäßen, aber eben bis dato noch nicht bestätigten, hohen Niveau, dass man gar nicht wirklich glauben will, dass die Westeuropäer ihr Tun weitestgehend in den Teilzeitbetrieb verschoben haben. In dieser Band steckt nach wie vor so viel, dass man kaum genug davon bekommen kann - "Ériú's Wheel" ist ein deutlicher Beweis für die Ausnahmestellung dieser tollen Combo!



Anspieltipps: As Samhain Comees, Autumnal Blaze, As The Sun Stands Still