Betörend, verstörender Post Rock

Obwohl WE LOST THE SEA bereit seit zehn Jahren aktiv ist, Post Rock spielt und außerdem aus Australien stammt, steht noch kein Tonträger der Jungs in meinem Schrank. Das liegt nicht daran, dass ich die Truppe verpasst habe, sondern daran, dass mir anno 2012 das Album "The Quietest Place On Earth" nicht vollkommen zusagte, was vor allem an den kreischenden Ausbrüchen von Sänger Chris Torpy lag.



Mittlerweile ist die Band instrumental unterwegs, was allerdings so gar keine freiwillige Entscheidung des Quintetts war, denn leider beging Chris im Jahr 2013 Suizid. Offensichtlich war es für die Jungs keine Option Chris zu ersetzen und so erschien 2015 mit "Departure Songs" das nächste Werk bereits instrumental und behandelte den schwierigen Abschied von einem Freund.



"Triumph & Disaster" ist nun das zweite instrumentale Album, wobei es dieses Mal mit 'Mother's Hymn' auch noch einen Song mit Gastvocals von Louis Nutting gibt. Geboten wird elegischer, dynamischer, meist ausufernder Post Rock, der es schafft den Hörer auf eine Reise mitzunehmen. Das eröffnende 'Towers' bringt es auf mehr als 15 Minuten Spiezeit und baut genau diese Türme vor den Ohren auf, nur um sie auch wieder einstürzen zu lassen. Oder das ebenfalls beinahe viertelstündige 'The Last Sun', welches mit seinem schroffen Beginn erst einmal für ein Unwohlsein sorgt, dann aber doch die letzten Sonnenstrahlen freisetzt.



Dann haben wir schließlich noch den Gesangsvortrag bei 'Mother's Hymn', so zerbrechlich wie man sich das beim Songtitel erhofft. Gänsehaut ist hier ziemlich sicher garantiert.



Insgesamt ist WE LOST THE SEA den Landsmännern von SOLKYRI deutlich näher als TIDES FROM NEBULA oder LONG DISTANCE CALLLING. Wer seinen Post Rock, also betörend, elegisch, aber auch verstörend mag, ist hier absolut richtig. Eine Tour (mit den genannten SOLKYRI) gibt es im nächsten Jahr auch. Sollten sich Interessierte nicht entgehen lassen.