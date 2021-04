Epic Doom Meisterwerk

Es sind goldene Zeiten für klassischen Doom, allein eine Legende weilt nicht mehr unter uns: SOLITUDE AETURNUS, doch grämt euch nicht weiter, Freund:innen des langsamen Stahls, denn aus Dortmund kommt WHEEL und überrollt euch mit "Preserved In Time".



Das bereits dritte Album der Band stellt im Vergleich zu den beiden formidablen Vorgängern nochmals einen gewaltigen Schritt nach vorne dar und kann nun wirklich den Genregöttern das Wasser reichen. Wuchtige Riffs, glockenklarer, leicht manischer Gesang, packende Melodien und diese spezielle Atmosphäre zwischen Epik und stoisch ertragener Verzweiflung, die den epischen Doom in seinen besten Momenten auszeichen, finden sich hier in allen sieben Kompositionen, von denen eine herauszuheben gleichermaßen müßig wie unmöglich ist. Mit dem abschließenden 'Daedalus' knüpft man sogar namentlich an das letzte Album "Icarus" an, ein netter Aspekt, der für Kontinuität sorgt, doch rein musikalisch wird hier konstant auf dem gleichen, schwindelerregenden Niveau gespielt.



WHEEL meldet sich damit nach längerer Pause mehr als deutlich zurück und reiht sich direkt neben DOOMOCRACY ein, wenn es um das Erbe der Texanerlegende geht, genau wie die Kreter schafft es aber auch die Dortmunder Kapelle, dem Grundsound einen eigenen Charakter zu geben und so keineswegs als pure Kopie durchzugehen. Letztendlich ist es dann doch ganz einfach: Wer episch-elegischen, kraftvollen und leicht manischen Doom Metal mag, der kommt an "Preserved In Time" nicht vorbei, WHEEL ist die Doomband der Stunde und sobald die Seuche vorbei ist, kann man die Jungs dann hoffentlich auch wieder live bewundern, die Auftritte in Malta und dem Hammer Of Doom vor Jahren zeigten nämlich, dass WHEEL auch auf der Bühne liefern kann. Bis dahin bleibt die LP für den heimischen Doomtanz, dem ich mich dann wohl auch gleich nochmal widmen werde.