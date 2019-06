Tutor Of The Dying

Aggressionspotenzial Deluxe

Ich erinnere mich noch ziemlich gut, dass der erste Durchgang von "Tutor Of The Dying" bereits vor einigen Monaten nicht sonderlich gut reinlief; die neue Scheibe der belgischen Deathcore-Truppe schien gerade deshalb unspektakulär, weil mal wieder nur die Standards bedient werden und man sich keine großen Gedanken macht, in welcher Form man samt unterschiedlicher Alleinstellungsmerkmale dann auch mal ein wenig gegen den Strom schwimmen kann.

Mit ein wenig Abstand gestaltet sich das elf Songs starke Album dann aber wesentlich aufregender, als es die ersten Eindrücke eröffnet hatten. WHEN PLAGUES COLLIDE baut eine massive Wand aus sehr dominanten Gitarrensounds und extrem tightem Schlagzeugspiel auf, hat mit Wouter Dergez einen verdammt starken Brüllwürfel an vorderster Front und überzeugt schließlich mit einer radikalen, aber immerzu intensiven Vermischung von klassischen Elchtod-Fragmenten und zeitgemäßen, fett aufgepumpten Core-Grooves. Und das sollte dann nur der basische Abwasch sein?



Nun, ich bin gerade selber ein wenig überfragt, wie ein solch straightes Album im Laufe der Zeit eine so starke Entwicklung machen konnte bzw. warum es nicht gelungen ist, das Potenzial der Benelux-Banger sofort zu erkennen. Die Melodien sind wunderbar in die aggressive, dynamische Masse eingearbeitet, es fehlt beileibe nicht an Aggression und Offensivkraft, Abwechslung ist ebenfalls eine Komponente, die WHEN PLAGUES COLLIDE mehr als ausreichend bedient, und auch in produktionstechnischen Angelegenheiten ist "Tutor Of The Dying" bestens aufgestelllt und mit reichlich Wucht inszeniert. Von daher mag ein bisschen Reue ob der falschen ersten Einsschätzung angebracht sein, mehr aber tatsächlich die Freude über ein überragendes Brutalo-Bollwerk, mit dem sich diese junge Truppe schon jetzt einen der vorderen Ränge im Deathcore-Business gesichert hat!



Anspieltipps: Legion, Fleshmould, Corpus Maleficus