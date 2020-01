Black Metal Prolls - na und?

Ob es nun Whiskey sein muss, oder auch eine niedrigprozentige Flüssigkeit ausreicht, um die neun Songs von "Black Metal Ultras" lautstark mitzugrölen, sei mal dahingestellt. Fakt ist jedoch, und das ist sicherlich ausschlaggebend, dass WHISKEY RITUAL keinen Deut von der bisherigen Marschrichtung abgewichen ist und auch auf dem neuen Silberling einen extrem räudigen Mix aus Black Metal und Punk & Roll auffährt, der bisweilen wie eine Mixtur aus DARKTHRONE und TURBONEGRO klingt und dabei eine solch prollige Attitüde mitbringt, dass selbst manche Deutschrock-Kapelle sich noch eine Scheibe abschneiden könnte.

"Black Metal Ultras" hat auf jeden Fall einen recht großen Unterhaltungswert, in mehreren Phasen aber auch einen unstrittig polarisierenden Effekt. Songs wie '666 Problems' und das Titelstück suhlen sich nämlich schon verdammt deutlich in irgendwelchen Klischees und können wahrscheinlich auch nur augenzwinkernd genossen werden, und auch das punkige 'Death Comes By Limo' gehört in die Kategorie derjenigen Songs, in denen man sich besser nicht näher mit den Lyrics beschäftigt, weil hier ganz klar zu dick aufgetragen wird. Betrachtet man allerdings die schwarzmetallischen Auswüchsen, die sich zwischen die dreckigen Punk Rocker einreihen, muss klar konstatiert werden, dass WHISKEY RITUAL es wirklich draufhat. Womöglich haben die Musiker hin und wieder mal über Fenriz' Schultern geschaut und sich von dessem jüngeren Vermächtnis ein paar Ideen geliehen, doch bei der späteren Umsetzung gibt es keinen Anlass zum Gemecker - Tracks wie beispielsweise 'Manifesto' sind hier ein überzeugender Arbeitsnachweis.

Entscheidend für die letztendliche Empfehlung ist jedoch, dass WHISKEY RITUAL auch diesmal diesen Spagat meistert, ohne sich dabei zu sehr von einer Marschrichtung festnageln lassen zu müssen. "Black Metal Ultras" ist ein stimmiges, homogenes und schlussendlich auch richtig gutes Album, das mit seinen prolligen Ansagen zwar anzuecken weiß, dank acht guter Kompositionen und eines wirklich überragenden 'Denim Demon'-Covers aber erneut seine Pflicht erfüllt. Mehr muss es ja auch gar nicht sein!