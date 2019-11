RAY WILSON schaut auf sein bisheriges Leben zurück, jedenfalls auf Teile davon.

Der schottische Sänger RAY WILSON wurde vor 25 Jahren auf einen Schlag bekannt als Frontmann der letztlich kurzlebigen Senkrechtstarter STILTSKIN mit ihrem Hit 'Inside'. Danach machte er einen gewaltigen Karrieresprung als Sänger von GENESIS auf deren CD "Calling All Stations" (1997), die sich jedoch als letztes Studioalbum der Band herausstellen sollte. Seither ist er vor allem solo unterwegs, macht gelegentlich aber auch wieder unter dem Namen STILTSKIN Musik.



Rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft erscheint die Kompilation "Upon My Life", die vermutlich aus rechtlichen Gründen nicht sein gesamtes Schaffen abdeckt, indem sie 'Inside' ebenso wie die GENESIS-Phase auslässt. Sie berücksichtigt RAY WILSONs sämtlichen Soloalben, das Wirken mit Neu-STILTSKIN, wozu allerdings kein weiteres Originalmitglied mehr gehört, sowie als zeitlich erste Aktivität das Projekt CUT_, bei dem Ray Wilson noch während seiner Schlußphase bei GENESIS aktiv war. Außerdem fangen beide Scheiben des Doppelalbums mit je einem neuen Stück an.



Was beim Anhören dieser Best-of-Scheibe auffällt, ist die Klasse von RAY WILSON als melodieorientiertem und scheuklappenfreiem Songschreiber. Seine Musik pendelt zwischen Rock und Pop, manchmal findet sich eine leichte Folknote, manchmal fühlt man sich an große Individualisten wie FISH oder CHRIS REA erinnert. Es ist erfrischend, auch in der heutigen Zeit einen Musiker zu hören, der nicht von Genrezwängen, sondern von der Melodie ausgeht und von dort her die stilistische Ausrichtung eines Liedes bestimmt. So stört es auch nicht weiter, wenn er vereinzelt ein wenig in Elektronik-Richtung geht, vor allem bei 'She' von STLITSKIN oder auch bei seiner Solonummer 'Bless Me', die zusätzlich 80er-modische Ethno-Elemente aufweist. Neben einigen netten Teilen findet man wirklich schöne Stücke wie das rockige 'Ought To Be Resting', das um Streicher und Saxophon erweiterte 'Wait For Better Days', das reduzierte und beinahe gespenstische 'Rhianne' oder den neuen Titel 'I Wait And I Pray'. Großes Ohrentennis sind auch 'Gypsy' von CUT_, 'Ever The Reason' (das mit den Worten "Upon my life" beginnt), 'The Actor' und 'Make Me Think Of Home'.



Wer von RAY WILSON noch nichts im Regal stehen hat oder seiner Musik bislang nur selten begegnet ist, erhält mit "Upon My Life" die Gelegenheit zu einem, wenn nicht vollständigen, so doch breiten und guten Überblick. Und die fehlenden Singlehits der früheren Zeit hat der Interessierte vielleicht schon anderweitig.