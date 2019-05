Zwei Drittel der "Werkreihe Bayreuth" im schicken Doppel-Vinyl.

Auch Sony Music hat den Vinyl-Hype inzwischen erkannt und veröffentlicht unter dem Titel "Original Vinyl Classics" gleich elf Doppel-LPs von großen und kleineren Namen. Neben RUNNING WILD, FALCO, SPLIFF und APOCALYPTICA findet sich auch JOACHIM WITTs Klassiker-Doppel "Bayreuth I" und "Bayreuth II" in der Liste wieder. Schöne Sache an sich, denn eine Vinyl-Ausgabe des ersten Teils wird bei Discogs beispielsweise gerade für läppische 120 Tacken angeboten. Mit der Neuauflage kann sich auch ein Normalsterblicher die beiden Scheibchen ins Regal stellen. Zumal es "Bayreuth II" bisher auch noch gar nicht als Vinyl gab.

Dabei fällt direkt ins Auge, dass das gewählte Frontbild ziemlich mit der Bayreuth-Ästhetik bricht. Ohne Frage, das Bild vom Meister selbst vor Eismeer ist auch hübsch, aber für meinen Geschmack passt das so gar nicht zu dem, was diese Musik für mich ausdrückt. Und auch gar nicht zu den urspünglichen Artworks, die sich in der Gatefold-Innenseite finden lassen. Ein weiterer und noch gewichtigerer Malus ist (neben fehlender Inlays und Texten), dass der dritte (und auch beste) Teil der "Werkreihe Bayreuth" außen vor gelassen wurde. Klar, das Album erschien 2006 nicht bei Sony sondern bei Edel, und es liegt also ziemlich auf der Hand, warum es hier fehlt. Zudem wurden in Sonys Reihe nur Doppel-LPs veröffentlicht. Aber was interessieren mich diese Offensichtlichkeiten als Fan? Eine Vinyl-Ausgabe aller drei Teile (mitt passendem Artwork) wäre der schiere Wahnsinn und wäre auch ohne Frage die für die vorliegende Version abgefragten 25 Euro wert.

Doch auch so macht die Ausgabe viel Spaß. Das liegt zum bedeutendsten Teil natürlich an der Musik selbst. Mit "Bayreuth I" wollte es der gebürtige Hamburger nach den Misserfolgen, die ihm nach Ende der NDW-Ära so ereilten (oder erinnert sich noch jemand an Alben wie "10 Millionen Partys" oder "Kapitän der Träume"?) und seinem kompletten Verschwinden von der Bildfläche nochmal wissen. Mit dem richtigen Gespür für den damaligen Zeitgeist veröffentlichte er "Bayreuth I" und landete ein fantastisches Comeback. Das Album, das sich deutlich am neuen Chartstürmer-Genre Neue Deutsche Härte orientierte war ein riesiger Erfolg, der WITT zu einer Platin-Schallplatte für über 500.000 verkaufte Exemplare verhalf und in dessen Folge große Tourneen in Europa und den USA gefahren werden konnten. Natürlich kennt vermutlich jeder Lesende die großen Hits 'Die Flut' (mit WOLFSHEIMs Peter Heppner) und 'Und... ich lauf', doch daneben finden sich noch viele weitere Perlen auf der Scheibe. Mein Favorit darunter ist mit großem Abstand das dramatische 'Liebe und Zorn', doch auch Songs wie 'Das Jüngste Gericht' oder 'Treibjagd' zeichnen "Bayreuth I" aus.

Noch etwas schöner ist im direkten Vergleich der Nachfolger "Bayreuth II". Klar, die großen Charthits fehlen (Platin gab's auch nicht), doch die mehr dem Gothic Rock zuzuordnenden Songs gefallen durch wunderbar organischen Klang und den im Vergleich verminderten Synthie-Einsatz. Da erfreut schon das SILLY-Cover 'Battalion D'Amour' direkt am Anfang das Ohr. Bis auf 'Dann warst du da' findet sich auf dem zweiten Teil im Grunde kein schwächerer Song. Besonders hervor stechen der verzweifelte Zölibat-Abgesang 'Kyrie Eleison (Der Mönch)' und das von Streichern getragene 'Die Flucht'. Aber auch das bedrohliche 'Der Sturm' oder das verträumte 'Über den Ozean' packen mich immer wieder beim Trommelfell.

Insgesamt ist die "Original Vinyl Classics"-Ausgabe zwar gelungen. Doch man sollte sich bewusst sein, dass hier ganz und gar nicht das Maximum heraus geholt wurde. Ein paar Liner Notes und die Lyrics dazu, ein passenderes Frontcover (vielleicht noch die Ergänzung um den dritten Teil? Okay, ich lass es...) und ich würde eine direkte Empfehlung aussprechen. Hier muss aber jeder nun selbst wissen, was ihm diese Doppel-LP wirklich wert ist. Die Musik selbst hingegen ist natürlich über jeden Zweifel erhaben.