Self Help

Gut gemacht, aber mit zu viel Bubblegum veredelt

In Großbritannien muss das Publikum für poppigen Punk Rock immer noch groß genug sein, um Hundertschaften von Bands eine Existenz zu sichern. Andernfalls lässt sich momentan einfach nicht erklären, dass unzählige junge Acts auf den Markt strömen, ihn überproportionieren und letztlich auch wieder einen Overkill initiieren, an dessen Ende wieder viele neue Bands über die Klippe springen werden - und eine von ihnen ist vielleicht WOES.

Die britischen Newcomer machen nichts Spezielles, sondern bedienen sich mit Lust und Laune bei den Vorbildern aus dem Victory-Katalog, entwerfen Songs und Arrangements nach Reißbrett-Vorlage, scheuen auch nicht davor zurück, bei den Melodiebögen eine Form von Gleichförmigkeit zu bemühen, die fast schon wieder frech ist, und haben auf ihrer aktuellen EP schließlich nichts zu bieten, was nicht all die anderen vielversprechenden Gruppen vor ihnen anzubieten hatten. Und das soll es dann sein?

Nun, das Erfolgsrezept scheint ja bewährt, viel Raum für Individuelles muss offenbar nicht sein, und da WOES die Sache insgesamt gar nicht so schlecht macht (sieht man mal von etwas kindlichen Gesang ab), darf man über "Self Help" auch nicht viel anders urteilen als bei den verdammt ähnlich klingenden Vorgaben der zuvor gestarteten Bands. Doch wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist niemandem damit geholfen, wenn Stoff mit solch großem Verschleißpotenzial Woche für Woche nachgeschoben wird. Für die kurzzeitige Unterhaltung ist das in Ordnung, aber wenn man nach wenigen Durchgängen wieder das Interesse verliert, sagt das genug über die kreativen Talente aus, die hinter dieser EP stecken. Das mögen die Vertreter des Emo-Publikums sicherlich anders sehen, wenngleich sie irgendwann sicher auch erkennen werden, dass die Schwemme gleichklingender Releases eigentlich niemandem was bringt!