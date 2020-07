Finnisch-rockiges Multitalent

JESSICA WOLFF ist ein absolutes Energiebündel. Es ist schon erstaunlich, mit wie viel Feuer, Enthusiasmus und Eifer die junge Finnin an ihre täglichen Aufgaben geht. Wenn sie nicht gerade schauspielert, sich im Kraftsport verausgabt und als Stuntfrau selbst "Raab in Gefahr" als Kindergeburtstag aussehen lässt, musiziert sie fröhlich rockig vor sich hin. Da das bisher schon zweimal recht gut funktionierte, veröffentlicht Frau WOLFF scheinbar im Vorbeigehen Langdreher Nummer drei, und auch "Para Dice" entpuppt sich als schmucke Hardrock-Platte mit tollen Melodien, einer bärenstarken Stimme und sogar dem einen oder anderen Ohrwurm.

Also während andere 32-Jährige täglich mit 24 Stunden kaum auskommen, scheint der Tag im Leben von JESSICA WOLFF 48 Stunden zu haben, denn "Para Dice" ist absolut kein Schnellschuss und keine zu überstürzte Angelegenheit. Das Songwriting ist wohl überlegt und kann sich sehen lassen, die einzelnen Melodien passen sich den knackig rockigen Riffs sehr gut an, und in Sachen Stimmvolumen kann man vor der jungen Frau auch nur den Hut ziehen. Wer einen ähnlich hohen Pop-Appeal wie auf "Grounded" oder "Renegade" befürchtet, darf durchatmen. Das Ding rockt gut drauf los.

In manchen Songs zeigt uns die Martial-Arts-Sportlerin ihre offensive Seite, ihren rockigen Geist ('Ella’s Song', 'Kill Switch'), ab und an legt sich ein wohliger Melancholie-Schauer über die Songs und füllt das Album mit Tiefgang ('The Sunny Side Of The Bay', 'Take Me Away'), und wenn wie bei 'Perfect Kind Of Wrong' und 'Superhero' sogar noch die pure Lebensfreude durch die dezent bedeckte Wolkendecke scheint, dann haben wir es bei "Para Dice" mit einem verdammt abwechslungsreichen Album zu tun.

Neben einer satten Produktion kommt der Dame auch die kurze Spielzeit von knapp 35 Minuten wunderbar zugute, erhöht sie doch von Mal zu Mal das Hörvergnügen und die Freude, "Para Dice" – im Übrigen ein sehr cooles Wortspiel – immer mal wieder von Neuem zu versuchen. In Anbetracht der beiden Vorgänger war ich im Vorfeld zwar vorsichtig, doch trotz des ab und an aufkeimenden Pop-Anteils rockt "Para Dice" frisch von der Leber weg und macht viel Freude. Es ist zwar kein Album, das wochenlang auf Dauerrotation laufen kann, das jedoch sowohl als Soundtrack für den etwas schwierigen Alltag genommen als auch als Versinnbildlichung für die Sonnenseiten des Lebens betrachtet werden kann.