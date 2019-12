Die nächste Attacke der auferstandenen skandinavischen Crust-Szene

Die Zahl der Crust-Kapellen aus dem skandinavischen Raum ist in den letzten Monaten offenbar mal wieder exponentiell gewachsen - oder die Szene hat einfach nur einen Popularitätsschub bekommen, der so manche Undergroundleiche wieder an die Oberfläche gezerrt hat. Theorien gibt es womöglich viele, Fakt ist letztlich aber, dass der D-Beat wieder an seine einstige Beliebtheit anknüpfen kann, was auch Kapellen wie WOLFSBLOOD für sich nutzen wollen. Auf ihrer neuen Scheibe erfinden die Schweden das Rad zwar nicht neu (und das wollen sie auch gar nicht), lärmen aber absolut solide und punkig vor sich hin - und erfüllen damit eigentlich auch genau all diejenigen Bedigungen, die man an eine Crust-Band stellen kann.



Was "Vomit & Lice" allerdings phasenweise abgeht, ist eine gewisse Räudigkeit und Aggression. Der Sound ist angenehm dreckig, die Grooves tänzeln beschwingt, und auch die Punk-Einflüsse werden markant umgesetzt, doch alles in allem wünscht man sich in vielen Passagen noch ein kleines Topping, speziell was die Heavyness der Kompositonen angeht. Besonders in der Mitte des Albums geht aus genannten Gründen ein wenig Schwung verloren, was sich letztlich zwar nicht als allzu dramatisch herausstellt, unterm Strich aber eben auch nicht zu vernachlässigen ist. Immerhin gelingt WOLFSBLOOD ein souveräner Schlussspurt, der zwar nicht ausschließlich vom Tempo bestimmt wird, in Sachen Songwriting aber durch Abwechslungsreichtum überzeugen kann. Vor allem das fast schon epische 'Unalive' ist ein würdiger Abschluss einer guten, niemals schwächelnden, aber in der Summe nicht vollends gewaltigen Platte. WOLFSBLOOD ist sicherlich ein Gewinn für die Crust-Szene; doch wenn es nach mir ginge, dürften die Schweden diesen Umstand künftig gerne noch mit etwas mehr Aggression unterlegen.



Anspieltipps: Unalive, Serpents Of Our Age