Der Waldfalke rifft wieder.

"Violent Nature" ist das zweite Album von WOODHAWK, dem Powertrio aus dem kanadischen Calgary. Sofort erkennt man den rifflastigen Stoner Hardrock des Debüts "Beyond The Sun" wieder, diesen ungeheuer druckvollen und dichten Sound.



Jede Menge Riffs, ein paar kleine Soli, ein mächtiger röchelnder Bass, ein nimmermüdes Schlagzeug, und eine bisweilen krähende Stimme, die in aufgedrehteren Momenten an THE OFFSPRING denken lässt, prägen die Scheibe, wobei es in der zweiten Hälfte auch ruhigere Passagen gibt. Im Eröffner 'Snake In The Grass' kommen noch Tasten dazu. WOODHAWK wuchtet Riffmonster wie 'Weightless Light' oder 'Old Silence' mit Headbangzwang aus den Boxen. Das besinnliche Intro des besonders starken 'Dry Blood' täuscht nur, bald wird auch hier machtvoll abgerockt. Es zeichnet die Musik der Gruppe aus, dass gelegentlich der Bass die Führung übernimmt.



Ab 'Clear The Air' wird das Album tendenziell etwas softer, wobei sich die rustikale Band auch bei vermindertem Härtegrad hören lassen kann. Während die Ballade gegen Ende wieder etwas härter zur Sache geht, legt das Titelstück im bekannten extrovertierten Riffrock los und überrascht dann mit einem ruhigen Mittelteil. Es ist bemerkenswert, dass die Gruppe in der eher gut gelaunten Scheibe auch einen bedrückten Anti-Drogen-Song wie 'As A Friend' unterbringt, ohne dass es aufgesetzt wirkt. Das Finale markiert das fast siebenminütige 'Our Greatest Weakness', dessen Länge genutzt wird, um die Musik von WOODHAWK in ihrer Breite darzustellen.



Interessierte können im Bandcamp von WOODHAWK "Violent Nature" als CD oder LP bestellen. Bandcamp? Eigenvertrieb? Echt erstaunlich, dass diese gute Band immer noch keinen Plattenvertrag hat, vor allem wenn man bedenkt, was für schlechte Komponisten, Sänger und Gitarristen im Mainstreambereich so alles bei Labels unterkommen.