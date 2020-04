Alles andere als Gedenkworte!

Ein neues Album von WORDS OF FAREWELL!? Leider nicht ganz. "Inner Universe" ist l "nur" eine EP mit vier Songs. Mit dieser Kurzrille wollen die Melodic Deather aus dem Ruhrpott in Erinnerung bleiben und die Wartezeit zum Nachfolgeralbum von "A Quiet Place" verkürzen. Aber können die vier Tracks die Qualität vom Vorgänger halten?

Das schaffen sie definitiv. Gleich der Opener 'Chronotopos' zeigt WORDS OF FAREWELL mit einer von der Band selten gehörten Eingängigkeit und Entschlossenheit. Der Track geht direkt nach vorne, verliert aber nie seine melodische Seite. Ein Bandname kommt mir beim Hören von "Inner Universe" immer wieder in Erinnerung. Und obwohl es sich dabei durchaus um Genre-Kollegen aus Schweden (z.B. INSOMNIUM oder DARK TRANQUILLITY) handeln könnte, erinnert mich der Sound von WORDS OF FAREWELL an eine Hamburger Truppe: DARK AGE! Und dabei fallen mir insbesondere immer die Alben "Minus Exitus" und "Acedia" ein. Und ein solcher Vergleich aus meinem Munde kommt schon fast einem Ritterschlag für WORDS OF FAREWELL gleich, gibt es für mich doch keine bessere Band in diesem Genre.

Die Gitarrenarbeit, die Keyboards bzw. Synthesizer, die starken Vocals und der Sound erinnern mich durchweg an Eike Freese und seine Kollegen. Und denoch hat WORDS OF FAREWELL etwas Eigenes, wie z.B. die sehr einprägsamen Synthies in 'Offworld'. Also, bei aller Erinnerung an DARK AGE, handelt es sich hier in keinster Weise um eine Kopie.

"Inner Universe" ist ein absoluter Leckerbissen für alle Freunde es Melodic Death Metals. Die vier Songs sind alle auf verdammt hohem Niveau und lassen die Wartezeit zum neuen Album eher noch länger wirken, da man einfach mehr haben möchte. Mehr Songs, mehr Melodic Death, mehr WORDS OF FAREWELL!