Zur hier besprochenen Demo-CD bin ich ein wenig gekommen wie dereinst die Jungfrau zum Kinde. Mein Neffe war in Berchtesgaden im Urlaub und hat mir das Scheibchen dort vom Clubgig der einheimischen Band WORDS OF TORIA mitgebracht, mit der Frage, ob ich die nicht besprechen könnte. Nun, natürlich kann ich, und sogar gerne, denn die junge Band, die vor knapp fünf Jahren von den Gitarristen Markus und Johannes, sowie von Schlagwerker Marcus gegründet wurde, macht vieles richtig und gut. Inzwischen ist das Trio zum Quintett angewachsen, denn Bassist Michael und Sängerin Lia haben das Line-up vervollständigt, wobei alle vier Herren die Backing Vocals und gelegentlichen Gangshouts beisteuern.

Was ist nun so besonders an WORDS OF TORIA? Nun, zunächst einmal fällt auf, dass es recht schwierig ist, die Band stilistisch zu verorten. Geprägt ist der Sound der Bayern von wuchtigen Riffs, einem harten Punch an den Drums und lautem Gesang, sowohl was die zumeist cleanen Leadvocals der Frontdame angeht, als auch was die Shouts der Herren betrifft. Die benannten Einflüsse der Musiker überschneiden sich recht offensichtlich im Bereich des härteren Alternative Rocks wie wir ihn etwa bei ALTER BRIDGE oder ALICE IN CHAINS finden, wobei es längst nicht so depressiv zugeht, wie bisweilen bei den Letztgenannten. Bei WORDS OF TORIA geht es ein wenig positiver, aber auch ein bisschen aggressiver zu. Es gibt durchaus auch hardrockige bis metallische Anklänge in Richtung Sleaze Rock und modernen amerikanischen Hardrock, sowie einen guten Schuss Deutschrock gewürzt mit punkig-metallischer Härte. Wenn die beiden Gitarristen zudem Bands wie MÖTLEY CRÜE und GUNS'N'ROSES zu ihren Einflüssen zählen, dann kommt das zumindest beim Leadgitarrenspiel auch zum Tragen und sorgt dafür, dass WORDS OF TORIA trotz des insgesamt eher modernen Klangbilds auch eine klassische Hard'n'Heavy-Note mitbringt, und damit mehr Gefühl für gute Leadmelodien, welches die Band auch über eine reine New-Rock-Zielgruppe hinaus interessant machen könnte.

Das herausstechendste Merkmal der Band sind jedoch ganz klar die Texte auf Bairisch. Zwei der drei Stücke auf der vorliegenden Demo-CD-R - namentlich 'Aug'n auf' und 'D'Zeit vergeht' - sind nämlich in der heimischen Mundart abgefasst, und dass der hiesige Schreiberling als beinharter Dialekt-Befürworter das verdammt klasse finde, ist nun keine Überraschung. Vor allem auch deshalb, weil es die Band locker schafft, den Dialekt ganz selbstverständlich, unaffektiert und vor allem ohne komödiantischen Unterton zu verwenden, der gerne mal im Weg ist, wenn es darum geht eine Band ernst zu nehmen, die sich in der ihr in die Wiege gelegten Sprache ausdrückt. Nicht so bei WORDS OF TORIA, denn hier passt alles zusammen, die Texte wirken ehrlich und überzeugt: Oefach grad so, wia eane d'Gosch gwachsa isch - um es dem Nachbarstamme einmal auf gut Schwäbisch zu attestieren. Auch Sängerin Lia ist ein ganz besonderes Kompliment dafür auszusprechen, dass sie sich im ostoberdeutschen Idiom ausdrückt, und dabei - im wahrsten Sinne des Wortes - singt. Kraftvoll und mit Nachdruck, aber doch mit klarer Stimme, was nun im deutschsprachigen Rock und Metal leider keine Selbstverständlichkeit ist, denn die meisten Sänger, die sich in den härteren Genres an die bzw. eine deutsche Sprache wagen, verlegen sich bedauerlicherweise aufs Kreischen, Brüllen und Shouten. Warum? Man weiß es nicht, denn wie Lia beweist, lässt sich auf Bairisch ganz hervorragend singen. Aber auf Englisch kann sie es auch, denn der letzte Song 'Halo' passt ins Gesamtbild und weiß zu gefallen.

Ja, so viel erst einmal zu WORDS OF TORIA. Eine spannende erste Hörprobe hat die Band mit ihren Demosongs geliefert, die ihr euch auf der Homepage auch anhören könnt, und im noch recht jungen neuen Jahr 2020 soll nun ein erstes Studioalbum der Bajuwaren erscheinen, für das es mit 'Steil und Wuid' mindestens einen weiteren Titel auf Bairisch geben wird. Gerne auch mehr hiervon. Wir sind gespannt und freuen uns darauf.

