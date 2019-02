Solodebüt eines verdienten Musikers.

Reese Wynans dürfte wohl der älteste Debütant des Jahres sein. Denn mit 71 Jahren veröffentlicht er heuer unter dem Projektnamen REESE WYNANS AND FRIENDS sein erstes Soloalbum "Sweet Release". Aber natürlich ist er für Bluesrock-Fans kein Unbekannter. Für alle anderen gibt es erst mal einen Kurzüberblick über die Vita des Keyboarders: Vor 50 Jahren spielte er bei SECOND COMING, einer Vorgängerband der ALLMAN BROTHERS. Später war er kurzzeitig bei CAPTAIN BEYOND mit Rod Evans, dem Sänger von DEEP PURPLE Mark I. In den 80ern schließlich gehörte er zu STEVIE RAY VAUGHAN AND DOUBLE TROUBLE. Seither wurde er häufig als Gastmusiker verpflichtet. In den letzten Jahren begleitete er mehrfach JOE BONAMASSA, den vermutlich größten Bluesrock-Star des 21. Jahrhunderts, im Studio und auf der Bühne.

Eben jener Joe Bonamassa hat "Sweet Release" produziert und ist auch als Musiker an der Scheibe beteiligt. Zu den weiteren Gästen gehören Reese Wynans frühere Weggefährten bei DOUBLE TROUBLE, Bassist Tommy Shannon und Schlagzeuger Chris Layton, ebenso Doyle Bramhall II, dessen gleichnamiger Vater dann und wann für Stevie Ray Vaughan schrieb und der selbst beim Nachfolgeprojekt ARC ANGELS spielte. Außerdem sind Warren Haynes (GOV'T MULE), Kenny Wayne Shepherd, Jimmy Hall (WET WILLIE), Bonnie Bramlett vom fast vergessenen Duo DELANEY & BONNIE und viele mehr zu hören.

"Sweet Release" ist eine Sammlung von Liedern, die für Reese Wynans ein persönliche Bedeutung haben, weil er an ihrer Entstehung beteiligt war, sie live interpretiert hat oder sie ihn beeinflusst haben. Er spielt dabei Klavier, Orgel und andere Tasteninstrumente. Von SRV & DOUBLE TROUBLE sind gleich drei Titel vertreten, die zugleich die Bandbreite des Albums markieren: 'Crossfire', das um eine zweite Gitarre und Bläsergruppe aufgestockt wurde, gehört zu den opulent arrangierten Nummern, während 'Say What!' in schlanker Quartettbesetzung auskommt und mit lässigen Dialogen Wynans / Shepherd gefällt und das elegante Instrumental 'Riviera Paradise' ohnehin eine Größe für sich ist. Ansonsten gibt es mit 'Shape I'm In' einen strammen Boogie, 'So Much Trouble' intoniert Joe Bonamassa sehr dramatisch, und 'I've Got The Right To Be Blue' klingt wie von einer uralten Monoschallplatte. Auch ohne bluespuristische Engführung bietet die Scheibe Abwechslung. Die vierte SRV-Nummer, 'Hard To Be' von den VAUGHAN BROTHERS, wurde als gemischtes Duett mit Klimperklavier gegenüber dem Original umarrangiert. Das Titelstück von US-Sänger BOZ SCAGGS, für den Reese Wynans auch schon aktiv war und dessen Platten Mitte der 70er das Treibhaus der späteren TOTO waren, geht eher in Soulrichtung. Und mit 'Soul Island' ist ein sehr hübsches Jazzrock-Instrumental zu hören. Nicht vergessen werden darf das finale 'Blackbird', bei dem der Meister solo am Konzertflügel zu hören ist.

Den Hörer erwartet eine 70-minütige Geschichtsstunde in amerikanischer Musik, die von sehr guten Musikern gegeben wird und die dem Protagonisten eine hochverdiente Ehrung erweisen. "Sweet Release" ist als CD, als LP und digital erhältlich.