Einziger Nachteil von Vinyl: Der Genuss am Stück ist futsch

Da ein Nachfolger für den vor knapp zwei Jahren veröffentlichten fünften Studiodreher "Macedonian Lines" noch nicht in Aussicht zu sein scheint, veröffentlicht das aus Kalifornien stammende Trio sein bislang einziges Livealbum in neuer Auflage. Dieses stammt ursprünglich aus dem Jahr 2015 und wurde bei einem Auftritt von YAWNING MAN anlässlich des "Maximum Rock"-Festivals im Jahr 2013 mitgeschnitten. Dieses, im norditalienischen Zero Branco stattfindende Event scheint in der Stoner-Szene generell einen guten Ruf zu besitzen, strömen doch seit einigen Jahren schon Fans aus unterschiedlichsten Regionen in Richtung "Bella Italia" um bei dieser "Freiluft-Dröhnung" dabei zu sein.

Wer bei der Show der US-Amerikaner dabei gewesen ist, dürfte zwar keine sonderlich spektakuläre Bühnenshow gesehen haben, wurde aber auf jeden Fall mit einer musikalisch ansprechenden Vorstellung belohnt. Mehr noch, man darf wohl auch sagen, von YAWNING MAN auf einen Trip mitgenommen worden und dabei abgehoben zu sein. Zumindest macht die neu abgemischte und durch ein Remaster klanglich überarbeitete Neuauflage des Live-Dokuments diesen Eindruck.

Die insgesamt sieben, rein instrumental vorgetragenen Tracks wissen nämlich vor allem durch ihre Intensität zu gefallen und lassen zu keinem Moment Gesang vermissen. Der von Mario Lalli (Bass), Gary Arce (Gitarre) und dem ehemaligen KYUSS-Drummer Alfredo Hernandez dargebotene Mix aus Stoner, Desert und Psychedelic Rock funktioniert in dieser puren Form wirklich vorzüglich, denn man fühlt sich von YAWNING MAN von Anfang an "mitgenommen".

Das dürften auch die Fans vor Ort so empfunden haben, schließlich verhält sich das bei der Aufzeichnung anwesende Publikum zumindest auf der "Konserve" sehr ruhig. Aber egal, denn optimalerweise genießt man das Album sowieso über Kopfhörer am Stück. Dadurch wirkt der Dreher, als ob von der Band nur ein einziges, monolithisches Song-Monster dargeboten worden wäre.

Dem widerspricht allerdings irgendwie die Tatsache, dass die Neuauflage von "Live At Maximum Festival" in drei edlen Farb-Vinyl-Editionen auf den Markt kommt. Das Umdrehen der Schallplatte muss man also schon in Kauf nehmen, um sich den tiefenentspannten wie entspannenden Klängen von YAWNING MAN hinzugeben.