Große Kunst.

Endlich sind die Okkult-Rocker von YEAR OF THE GOAT nach einer etwas längeren Pause wieder am Start und "The Key And The Gate" hat die Messlatte schon enorm nach oben gehievt. Doch scheinbar war die vierjährige Abstinenz genau das richtige, um mit Album Nummer drei wieder Fahrt aufzunehmen.

Und glaubt mir, "Novis Orbis Terrarum Ordinis" ist eine unheimlich kraftvolle Mischung aus klassischen Rock mit kräftig okkultem Flair, deftigen Doom-Metal-Akzenten und diesem besonderen Charme, der YEAR OF THE GOAT nicht zu einer bloßen Kopie der damaligen Szenegrößen verkommen, sondern zu einer führenden Spitze dieses seit einigen Jahren wieder aufkeimenden, mysteriös angehauchten Genres avancieren lässt.

Diese dichte Abfolge von Hits, Harmonien und Melodien, die sich binnen kürzester Zeit durch Mark und Bein fräsen, diese dezent schaurige, etwas staubige Klage-Atmosphäre, für die sich sowohl das Stimmchen eines Thomas Sabbathi als auch die Gitarrenläufe der Gitarrenfraktion bestens eignen, als auch die authentische Untermalung der Hammond-Orgel – hier passt ein Stein perfekt auf den anderen. YEAR OF THE GOAT blieb sich selbst über all die Jahre stilistisch treu, hat als geschlossenes Bandgefüge aber noch mehr Herzblut in "Novis Orbis Terrarum Ordinis" gesteckt und das merkt man dem Drittwerk der Schweden in jeder Sekunde an.

'Subortus' lenkt den Hörer gleich in die richtige Richtung, 'Luxuria' ist Hypnose pur, 'Ira' fängt die düstere Grundstimmung der Platte hervorragend ein, 'Avaritia' und 'Superbia' sorgen für den im hohen Maße fesselnden Einstieg in komplett andere Klangwelten und was Sabbathi und Co. beim 14-Minuten-Finale 'Subicio' veranstalten, ist eh nicht von dieser Welt.

So ist jeder herzlich zu jener Messe eingeladen, die definitiv die bis dato beste in der Historie von YEAR OF THE GOAT sein dürfte. Und wenn in den kommenden Wochen die Temperaturen sinken, die Tage kürzer werden und alles einen Hauch finsterer wird, entfaltet dieses Album auch seine gesamte Wirkung.