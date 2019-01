Zu langatmig, zu gewöhnlich, trotz exotischer Sprache

Die Suche nach ungewöhnlicher Musik führt mich nach Ungarn zu einer Band namens YGFAN. Die Songtitel suggerieren, daß in Muttersprache gesungen wird, was ich immer reizvoll finde. Also dann mal hinein in "Hamvakból...":



Feuerknistern, sporadische Drumbeats, aus denen sich langsam ein Rhythmus herausschält, post-rockige Klöngel-Gitarren, die später verzerrt erklingen. Na ja, soviel Spannendes kommt da nicht bei 'Kezdetben'. Die Vocals setzen ein, erst ein kehliges Kreischen, dann ein langgezogener Klargesang, darauf folgen die allseits bekannten Wellen des postrockigen Laut-Leise-Spiels. Nein, das ist schon der nächste Song 'Maya', huuups.



Sorry, liebe Leute, YGFAN ist langweilig, vor allem auf Dauer, und der Klargesang geht mit der Zeit auch auf den Geist. Die Band lässt zwar hin und wieder ein paar recht coole Riffs vom Stapel und die Schlagzeugarbeit ist für den Stil ziemlich facettenreich, das ist für mich aber fast schon der einzige Grund, am Ball zu bleiben. Wer aber auf Bands wie AGALLOCH steht und generell mit einer Mischung aus Post, Doom und Black Metal am glücklichsten ist, möge YGFAN mal eine Chance geben, für mich wird YGFAN leider eine graue Maus bleiben.