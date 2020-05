Mehr über Your Last Wish

Ganz gut, aber...

Guter Melo Death muss nicht immer aus Skandinavien kommen. Sicherlich sind es speziell Bands wie ARCH ENEMY, AT THE GATES, DARK TRANQUILITY oder SOILWORK, die einem bei diesem Genre direkt in den Sinn kommen. Doch ab und an stoßen auch Kapellen dazu, wie vorliegend beispielsweise aus Kanada, die das mindestens genauso gut und brachial auf dem Tacho haben wie die Großen der Szene. YOUR LAST WISH gehört da mit Sicherheit dazu. Und wo wir schon einmal ARCH ENEMY erwähnt haben: Vier Herren, eine Dame am Mikro? Kommt euch das nicht auch bekannt vor?

Obwohl YOUR LAST WISH schon seit 2003 Musik macht, ist es kein Wunder, dass das Quintett um Frontröhre Roxana Bouchard noch nicht auf meinem Radar auftauchte. Schließlich ist das letzte musikalische Lebenszeichen auf das Jahr 2012 datiert, doch viel hat die Band bis zu ihrem vorliegenden Drittwerk nicht verlernt. Noch immer geht es teils schnell und schnörkellos ('Prestige', 'Pandore'), teils mit richtig guten, tödlichen Melodien im mittleren Tempo ('Eradicate', 'Lost') munter drauf los, Roxana lässt nicht selten gewisse Angela-Gossow-Parallelen zu und mit 'Monarque' sowie 'Décimé' sind der gesamten Band auch zwei schmucke Melo-Death-Hits gelungen. 46 Minuten lang gibt es also gut was auf die Glocke.

Doch trotz aller Lorbeeren, die das Album bzw. die Band für sich selbst genommen einheimst, fehlt mir im Hinblick auf die hiesige und stellenweise undurchsichtige Veröffentlichungsflut dieses Genres das gewisse Alleinstellungsmerkmal, damit sich YOUR LAST WISH auch langfristig etablieren kann. Natürlich werde ich auch künftig gerne zu "Eradicate" greifen, wenn mir der Sinn nach Melodie, Rhythmik, Brachialgewalt und leichterer Death-Metal-Kost steht, aber die Gefahr ist eben groß, dass bald die nächste Band um die Ecke kommt, die ihr Handwerk noch konsequenter, zielstrebiger und eigenständiger zum Besten gibt als YOUR LAST WISH.