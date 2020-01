Letters To Our Former Selves

Viele gute Songs, aber ein äußerst bekanntes Strickmuster

Machen wir es kurz: YOUTH FOUNTAIN entspricht ganz exakt dem aktuellen Veröffentlichungsschwerpunkt im Hause Pure Noise. Soll heißen poppige Punk-Melodien, melodischer Soft-Hardcore und eine Spur Emo sind an der Tagesordnung - und das ist sowohl gut als auch schlecht.

Fangen wir mit den positiven Eigenschaften des neuen Albums der Kanadier an, und hier muss einfach die Treffsicherheit bei den Widerhaken genannt werden. "Letters To Our Former Selves" mag zwar das Rad nicht neu erfinden und ansonsten auch arg schematisch arrangiert sein, doch in den Refrains schaffen es die Nordamerikaner immer wieder auf angenehme Art und Weise, die Songs zur Explosion zu bringen. Und das ist bei einer Scheibe, die sich im Großen und Ganzen am Genre-Konsens orientiert, schon mal eine Menge wert.

Damit wäre die Kehrseite ebenfalls schon benannt: Kennt man eine dieser zahlreichen Emo-Neulinge, kennt man fast alle - und somit auch YOUTH FOUNTAIN. "Letters To Our Former Selves" ist im weitesten Sinne ein völlig typischer Szene-Beitrag, wie man ihn leider fast schon am Fließband serviert bekommt und wie er weniger individuell an vielen Stellen gar nicht sein könnte. Es fehlt an markanten Alleinstellungsmerkmalen und somit auch an Wiedererkennungswert, so stark die meisten Hooklines auch sein mögen.

Von daher steckt man in der finalen Bewertung auch in einem ziemlichen Zwiespalt. Einerseitslässt sich der Band keinesfalls nachsagen, schlechte Songs zu schreiben. Und Punkte für das Entertainment und die sympathische Ausstrahlung mag man YOUTH FOUNTAIN auch nicht vorenthalten. Doch die Frage lautet: Wie lange ist dieses Album spannend? Und darauf können die Kanadier leider keine zufriedenstellende Antwort geben. Was im Moment nämlich noch Spaß macht, ist morgen vielleicht schon verbraucht. Die Zeit wird es sicherlich zeigen, aber die Befürchtung bleibt bestehen.