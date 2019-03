Zeitreise zur Jahrtausendwende.

Kennt jemand noch ZEBRAHEAD? Die Punks aus Orange County waren um die Jahrtausendwende immer ein großes Thema in den Printmagazinen und spielten auch genau die Form von Musik, die damals angesagt war. Und sie sind zurück, mit dem neuen Album "Brain Invaders" - und 44 Minuten Zeitreise.



Das zwölfte echte Studio-Album (plus ein Album mit Rerecordings) bietet eine Mischung aus Punk, Alternative, Nu Metal und etwas Ska ('You Don't Know Anything About Me'). Klingt altmodisch, und ist es auch. Allerdings spielen die Jungs ihren Stiefel ultratight, mit viel guter Laune und super Produktion herunter. Wer sich um das Jahr 2000 herum mal aus dem reinen Metalkosmos herausgewagt hat und auch andere "harte" Musik mochte, wird mit diesem Scheibchen einen reinen Nostalgietrip erleben. Ich jedenfalls, der ich um die Jahrtausendwende mit Bands wie LINKIN PARK, P.O.D., LIMP BIZKIT, GREEN DAY oder BLINK-182 meine rockige Sozialisation erlebte, hatte richtig Spaß. Klar gibt es ein paar modernere Elemente, im Drumsound oder bei einigen Samples gibt es Einflüsse von Elektro oder PANIC! AT THE DISCO, aber im Großen und Ganzen klingt es wie eine äußerst tighte, leicht hardcorelastige Veröffentlichung, die 15 bis 20 Jahre alt ist.



Mir gefällt es, wie die Songs von viel guter Laune geprägt sind, trotzdem aber offen sind für Aggressivität und eine Spur Rotz. Auch die Rap-lastigen Momente sind gut eingeflochten und gelungen und gehören natürlich zu einer Hommage an diese Zeit ebenso dazu wie sonnige WEEZER-Refrains.



Ich glaube, dass die Black-Metal-Fans und "Keep It True"-Festival-Gänger einen großen Bogen um Bands wie ZEBRAHEAD machen. Ich kann das nachvollziehen. Wer aber auf RISE AGAINST steht und mit melodischem Punk, Nu Metal und leichten Ska-Elementen etwas anfangen kann, sollte ruhig reinhören. Denn ZEBRAHEAD macht seine Sache enorm gut. Ich finds cool. Da das Hitpotenzial unverkennbar ist, gebe ich mal 8,5 Punkte.



Anspieltipps: I Won't Let You Down, We're Not Allright.