Nicht mehr als Melo-Death-Durchschnitt.

"Fall.Rise.Conquer." ist bereits das dritte Album der schwedischen Metaller ZEPHYRA. Kollege Walter hatte im Review zum zweiten Album der Truppe "As The World Collapses", die Band als Mixtur aus BATTLE BEAST, AMARANTHE und ARCH ENEMY bezeichnet. Dieser Vergleich stimmt auch auf Album Nummer drei größtenteils. Und das nicht nur, weil auch ZEPHYRA eine Frau an den Vocals hat. Nein, der Gesang selber erinnert immer wieder an BATTLE BEAST, die Synthies an AMARANTHE und ARCH ENEMY wird als Sinnbild des Female Fronted Melodic Deaths gerne herangezogen.



Tatsächlich erinnert mich der Sound von ZEPHYRA aber eher an THE AGONIST, die ehemalige Band von ARCH ENEMY-Frontfrau Alissa White-Gluz. Was u.a. auch daran liegt, dass ZEPHYRA weder instrumental noch gesanglich mit den Landsleuten um Michael Amott und Co. mithalten kann und da ein Vergleich mit ARCH ENEMY schon beinahe unfair wäre.



Okay, ich gebe zu, der Opener 'Dreams Denied' hat durchaus einen Hit-Charakter mit seinem eingängigen und mitsingbaren Refrain. Aber ansonsten findet sich auf "Fall.Rise.Conquer." viel Durchschnittsware. Irgendwie hat man das Gefühl, alles bereits mehrfach von anderen Bands besser gehört zu haben. Da kann auch die Coverversion von METALLICAs Superhit 'Nothing Else Matters' nichts retten, zumal die Version auch nicht beeindrucken kann.



ZEPHYRA kann mit Album Nummer Drei nur bedingt punkten. Wenn die Truppe so weitermacht, wird es schwer, aus der Masse der Female Fronted Metalbands herauszustechen.