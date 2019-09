Rockt, wie Rock rocken sollte.

Etwas unerwartet fahre ich ziemlich auf ZESURA ab! Unerwartet deswegen, weil ich mich oft mit einer schrammeligen Punknote in meiner Lieblingsmusik schwer tue und genau dies ein prägendes Element der Saarländer ist. Aber schnell lerne ich diese scheinbare Einfachheit zu schätzen, denn die erdige Produktion von "Future Cult Leaders" ist saugut und fast alle Songs versprühen einen rotzigen Charme, der ZESURA wirklich super zu Gesicht steht. Viele Riffs haben - obwohl sie voll geradeaus gespielt sind - diese kleinen Dissonanzen, die sie interessant machen und die Rhythmus-Sektion groovt wie Höllensau. Da muss man einfach stetig lauter machen.

Und die Band hat Hits. 'Pictures Like That' ist ein flotter Indie-Smasher, 'Riot Ride' und rockt so wie Rock rocken muß, 'Rude Gents' zeigt, dass ZESURA auch mit verschachtelten Rhythmen Kraft aufbauen und rauslassen kann. Ach, eigentlich ist fast jeder Song ein reizvolles Stück Musik, dass ich sehr gerne laut hören möchte. Ich wünsche mir von daher alsbald ein Livekonzert. Es könnte dort ziemlich abgehen, denn ZESURAs Songs haben die Durchschlagskraft alter CHILI PEPPERS und RAGE AGAINST THE MACHINE-Kracher, ohne deren Musik zu kopieren. Die ist wie oben gesagt eher ein Hybrid aus Noise, Punk und zum großen Teil einfach Rock. Cool!