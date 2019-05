Was für ein feiner Beat!

"Prehistoric Beat" ist das ursprüngliche Debüt von THE ZIPHEADS, welches die Band anno 2013 noch in Eigenregie erstveröffentlichte. Inzwischen hat das Trio aus dem britischen St. Albans längst Fuß in der Indie-Szene gefasst und mit seinen Rockabilly-Vorstößen einen sicheren Platz bei der Plattenfirma ergattern können. Grund genug also, noch einmal in den Rückspiegel zu schauen und die ersten Nummern ein weiteres Mal aufzulegen. Denn schließlich hat man seinerzeit nur im lokalen Sektor von den zwölf eigentlichen Stücken des Erstlings Notiz genommen.

Folgerichtig hat Bomber Music den Silberling nun auch ins Programm genommen und mit zwei hochwertigen Bonustracks bestückt, die dem Dutzend Originalsongs in wirklich gar nichts nachgeht. Schon vor fünf Jahren war die Band redlich bemüht, ihr Material abwechslungsreich und bisweilen auch unberechenbar zu gestalten, weshalb die Mischung aus klassischen Rockabilly-Nummern, bluesig versetzten Classic-Rockern, vereinzelten Ska-Rhythmen und lässigen Indie-Tracks zu keinem Zeitpunkt langweilig wird. THE ZIPHEADS liebt es beschwingt und groovig, fährt auf Easy Listening ab, drängt sich aber in keiner Komposition so penetrant auf, dass man sich von einer Mainstream-Attacke in den Hinterhalt gedrängt fühlt. Im Gegenteil: Der Independent-Gedanke ist von der ersten bis zur letzten Note sehr stark ausgeprägt und charakterisiert speziell die zweite Hälfte von "Prehistoric Beat", die als Mixtur aus THE B-52s, TITO & TARANTULA und den STRAY CATS wohl jeden begeistern dürfte, bei dem der freche 60s-Beat problemlos neben einigen Elvis-Imitaten und einer feinen Ladung RANTANPLAN existieren darf - und das auf einem Album!

Von daher ist es absolut löblich, dass "Prehistoic Beat" nun auf offiziellem Wege eine zweite Chance bekommt. Die Band hat es sich verdient, die Songs allerdings auch. Diese Scheibe macht einfach richtig viel Laune!

Anspieltipps: Dinosaur Rock, Too Proud, 54-46 Was My Number (What I Got)