Gut durchdacht, aber nicht zu Ende gebracht!

Fiese Black-Metal-Gitarren sind das alles bestimmende Instrument, mit dem die Musiker von ZOHAMAH sich in die Welt der doomigen Finstermusik hineinbeamen. Eine frostige Atmosphäre soll den Grundstein dafür legen, "Spread My Ashes" der einschlägigen Hörerschaft bekannter zu machen, und auch beim Gesang überlässt die Band nichts dem Zufall, denn die Stimme von Multiinstrumentalist H.M., der alleine für die gesamte Produktion verantwortlich zeichnet, gehört zum Abartigsten, was der Markt zu bieten hat. Warum also direkt mit Kritik beginnen?

Ganz einfach: Auf der neuen Scheibe hat der Mastermind irgendwie nichts wirklich zu Ende gebracht. Die sieben Stücke enden zumeist abrupt, häufig in genau jenem Moment, in dem die Spannungskurve kurz vor dem Siedepunkt steht, bevor sie dann mit einem vorschnellen Schlusspfiff wieder den Boden unter den Füßen weggezogen bekommt. Die vielen Ansätze, die ZOHAMAH auf "Spread My Ashes" wählt, sind allesamt interessant, die Performance ist ebenfalls überzeugend, doch es stellt sich fast permanent die Frage, warum sich der gute Herr selbst das Wasser abgräbt und seine guten Ideen nicht zu Ende bringt. Es fehlt eine gewisse Konsequenz, die sich zwar bei der rabiaten Vorgehensweise sofort herausfiltern lässt, die aber nicht genügend Durchhaltevermögen besitzt, um den Kompositionen ein würdiges Finale zu bereiten. Und dieser Störfaktor lässt sich einfach nie so wirklich ausblenden.

Am Potenzial scheitert es bei ZOHAMAH sicherlich nicht, interessante Ideen im Schnittfeld von Doom und Black Metal gibt es zuhauf, aber es bleibt eben das genannte Manko, das der Platte eine Menge Substanz nimmt und dem Soloprojekt leider auch den Start ein wenig vermiest. Dennoch: Man sollte H.M. und seine Arbeit im Auge behalten, denn aufgrund des Gehörten ist absolut nicht auszuschließen, dass hier noch wahrlich Großes folgt - und eben auch mehr als lediglich interessante Ansätze!

Anspieltipps: Emptiness, Zohamah