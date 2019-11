Ein Feuer in der Nacht.

Das wurde auch Zeit! Demos und EPs von (DOLCH) stehen schon ein paar zu Buche, doch ein vollständiges Album jenseits der EP-Spiellänge von "III - Song Of Happiness, Words Of Praise" gibt es bislang nicht. "Feuer" markiert nun den Auftakt eines dreiteiligen Albumzyklus. In naher Zukunft dürften also noch "Nacht" und "Tod" erscheinen. Solange wärmen uns die sieben Songs des Feuers. Der Reigen beginnt passend mit 'Burn', das mit der Minutenmarke das ätherische Klangbild aufspannt, wegen dem (DOLCH) zu den atmosphärischen Ausnahmebands gehört. Wie simpel ist dieser Song bitte gestrickt und wie großartig, wie einnehmend und warm klingt er trotz des dunkeln Schattens, den er beim Hören aufs Gemüt wirft?



Es wird schnell klar, dass sich (DOLCH) so leicht in keine Schublade stecken lässt. Dabei sind die Unterschiede zu älterem Material frappierend groß. Ein Song wie 'The River' (vom Vorgänger "III...") würde in seinem Ansatz absolut nicht auf "Feuer" passen. Statt der Nähe zu düsterer elektronischer Musik und Ambient regieren bei 'Burn' die E-Gitarren so deutlich wie nie zu vor. Auch wenn die Band auf 'Halo' einen Abstecher in vergangene Zeiten macht, klingt es - vielleicht auch dank der starken Produktion - nach einer reiferen Version der Band.



Die Tatsache, dass unsere Soundcheck-Redaktion erneut nicht so viel mit (DOLCH) anfangen kann, ist ein gutes Zeichen. Man muss schon ganz bestimmte Ohren haben, um mit der abgrundtiefen Verschrobenheit von Songs wie 'Psalm 7' oder 'Mahnmal' etwas anfangen zu können. Es wäre ein Wunder, wenn diese Orchidee von einer Band plötzlich einer größeren metallischen Zielgruppe gefallen würde, auch wenn "Feuer" tatsächlich mehr Metal in Flammen gießt als jemals zuvor. Für mich gehört (DOLCH) zu den charakterstärksten Bands im weiten Feld dunkler Musik. Der pyromanischen Beschwörung "Sei ein Feuer in der Nacht" im schließenden Song 'Feuer' kann ich einfach nicht widerstehen. Jedem, der (DOLCH) bislang ein Ohr geschenkt hat, wird es ähnlich gehen!



Anspieltipps: Feuer, Burn